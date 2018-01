Vlogo za vzdrževanje otrok se izplača oddati prek eDavkov

Ba. Pa., STA

Ljubljana − Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos 5. februar, tisti, ki bodo to storili prek Fursovega informacijskega sistema eDavki, pa bodo imeli čas vse do 20. februarja. Za oddajo vloge bodo torej imeli več časa, ob tem pa lahko vračilo dohodnine pričakujejo prej kot sicer.

Vlogo morajo oddati zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti. V zadnjih letih jo je prek sistema eDavki oddalo manj kot deset odstotkov zavezancev, zato so morali uslužbenci Finančne uprave RS (Furs) podatke z več kot 220.000 papirnatih obrazcev skoraj mesec dni vnašati v svoj informacijski sistem.

Letos pa bo portal eDavki glede oddaje vlog za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane odprt tudi v obdobju vnašanja teh podatkov v sistem. To pomeni, da bodo lahko zavezanci oddali vlogo prek eDavkov vse do 20. februarja in imeli tako za oddajo 15 dni več časa kot tisti, ki bodo vlogo oddali na papirnatem obrazcu.

Glede na to, da bo za Furs obdelava podatkov, ki bodo oddani prek eDavkov, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki bodo oddani na papirnatih obrazcih, bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine prejeli vračilo dohodnine na svoj račun nekaj dni prej kot preostali zavezanci. Konkretno to pomeni, da bodo prejeli denar štiri dneve pred iztekom roka vračila dohodnine, preostali zavezanci pa po naključnem vrstnem redu do datuma izteka roka, so pojasnili na Fursu.

Večje število oddanih vlog po elektronski poti na Fursu pričakujejo tudi zaradi prejšnji mesec poenostavljene registracije v sistem eDavki, za katero fizične osebe ne potrebujejo več kvalificiranega digitalnega potrdila.