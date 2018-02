Vrednost industrijske proizvodnje lani z osemodstotno rastjo

A. S. H., STA

Ljubljana - Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila lani za osem odstotkov višja kot leta 2016. Decembra je bila rast na mesečni ravni 2,7-odstotna, na letni pa 12,2-odstotna, je danes objavil statistični urad.



Vrednost proizvodnje se je v rudarstvu decembra na mesečni ravni zvišala za 3,6 odstotka, na letni pa upadla za 3,1 odstotka. V celem letu 2017 se je vrednost proizvodnje v tej panogi okrepila za 3,4 odstotka.



Predelovalne dejavnosti so decembra v primerjavi z novembrom vrednost proizvodnje povečale za 2,8 odstotka, v primerjavi z decembrom 2016 pa za 13,3 odstotka. Lanska letna rast je bila 8,7-odstotna.



Proizvodnja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro pa se je decembra na mesečni ravni vrednostno zmanjšala za 0,2 odstotka in na letni za 0,6 odstotka. V celotnem letu 2017 je bila za 1,8 odstotka višja kot leta 2016.



Vrednost industrijske proizvodnje je bila decembra za 32,2 odstotka višja od povprečja leta 2010. V daljšem obdobju se je najizraziteje povečala proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih proizvodov - decembra lani je bila glede na povprečje leta 2010 višja za 73,6 odstotka.



V povprečju višji vrednosti industrijske proizvodnje je sledil tudi višji prihodek. Prihodek od prodaje v industriji se je namreč lani glede na leto prej okrepil za 9,7 odstotka, glede na povprečje leta 2010 pa je bil višji za 28,6 odstotka.



Decembra je bila rast na mesečni ravni 1,9-odstotna, na letni pa 14,2-odstotna. Decembra se je na letni ravni prihodek od prodaje najbolj povečal v industrijskih podjetjih v proizvodnji proizvodov za investicije, in sicer za 23,3 odstotka.



Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila lani za 5,7 odstotka višja kot leta 2016, od povprečja 2010 pa je bila višja za 21,8 odstotka. Decembrska rast na mesečni ravni je bila 0,8-odstotna, na letni pa 6,5-odstotna.