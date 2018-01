»Z več izbire se vzpostavlja tudi zdravo ravnovesje«

»Regulacija je pomembna in bo zagotovila varnost ter omogočila sprejetje kriptovalut tudi širši populaciji,« pravi Tilen Šarlah, profesionalni trgovalec in soustanovitelj trgovalne platforme Tradershub. Zaveda se, da prvi razvijalci kriptovalut nad njegovim mnenjem niso navdušeni, je pa še vedno prepričan, da je to pot, ki iz »divjega zahoda« lahko naredi urejen trg.

Bitcoin, najbolj znana kriptovaluta, je v zadnjih dneh doživela padec vrednosti na približno polovico svojega najvišjega tečaja. Je to zdaj zlom, začetek konca kriptovalut, ali pa mogoče trenutek streznitve, ko se bo na trgu začelo vzpostavljati neko ravnovesje?

Velika volatilnost, ekstremni padci, ter seveda tudi ekstremne rasti so nekaj, kar na trgu kriptovalut ni novo. Trg je v razvoju, je tvegan, poln neznank, zato so take spremembe skoraj normalne. Težko je reči, ali je to zlom ali ne, lahko pa z veliko verjetnostjo rečemo, da tudi če bitcoin pade še niže, s tem ne bo konca kriptovalut, saj je celoten sistem precej širši in bitcoin je le ena od valut. Pomembno je tudi vedeti, da je bitcoin začel izgubljati prevlado, saj njegova tržna kapitalizacija v primerjavi z celotnim kriptotrgom (1448 kriptovalut skupaj) znaša le še dobrih 34 odstotkov, v istem času lani pa je bil ta delež 87 odstotkov. S tem je seveda jasno, da celoten trg raste, izbire je vse več, vlagatelji pa svoje naložbe preusmerjajo na druge valute in s tem se vzpostavlja zdravo ravnovesje.