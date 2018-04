Zapuščene delnice za krpanje pokojninske vrzeli

Ljubljana – Ker odhajajoči koaliciji ni uspelo doseči političnega soglasja o oblikovanju rezervnega demografskega sklada in dodatnih virih zanj, bo to prepuščeno prihodnji vladi. Že zdaj pa je jasno, da bodo polnjenju pokojninske vrzeli namenjene zapuščene privatizacijske delnice.

Več sto tisoč delničarjev je leta in leta delnice, ki so jih pridobili v procesu lastninjenja družbenega premoženja, brezplačno hranilo na računih pri Klirinško-depotni družbi (KDD). Šlo naj bi za kar 7,7 milijarde evrov premoženja. Nato je zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s 1. januarjem 2017 te račune odpravil, zato so morali vsi, ki so hoteli delnice ohraniti ali prodati, te prenesti na plačljive trgovalne račune pri bankah ali borznoposredniških družbah.



Vendar tega v skoraj dveh letih in pol niso storili vsi vlagatelji. Na KDD je namreč še vedno več kot 80.000 opuščenih registrskih računov, po uradnih ocenah pa je na njih ostalo za 67 milijonov evrov naložb.



Zapleti s sodnim depozitom



Omenjeni zakon je predvidel, da bo KDD te delnice prenesel na sodni depozit, od koder bi jih lahko lastniki še pet let pridobili, če bi to hoteli, nato pa bi delnice prešle v last države oziroma Kapitalske družbe, ki že zdaj zagotavlja dodatna sredstva pokojninski blagajni. A ideja s sodnim depozitom se je izkazala za zapleteno in nepraktično, saj bi to pristojnemu sodišču povzročilo zelo veliko dela in stroškov. Ministrstvo za finance je zato zdaj pripravilo novelo zakona, po kateri bi KDD te zapuščene delnice prenesel neposredno na Kad, in sicer na posebni račun.



Delnice bi tam hranili do konca leta 2021, torej do konca petletnega obdobja, v katerem bi lahko lastniki registrskih računov še pridobili svoje delnice, če bi to hoteli. Do takrat bi jih upravljal KDD, zatem bi prešle v last Kada, z njimi pa tudi vsi donosi, izplačila in nadomestila. Tako sprejetje te novele kot sprejetje zakona o demografskem skladu bosta sicer morali počakati na novo vlado.



Zamujanje z demografskim skladom



Kad bi se moral po zakonu že do konca leta 2015 preoblikovati v demografski sklad, ki naj bi v prihodnjih desetletjih pokrival primanjkljaj pokojninske blagajne, a vlada ni sprejela ustreznih zakonskih podlag. Sicer pa Kad že zdaj pokojninski blagajni na leto nameni 50 milijonov evrov za usklajevanje pokojnin.



Čeprav je v predlogu novele navedena obetavno visoka vrednost delnic, ki naj bi jih prenesli na Kad, se poraja pomislek, ali je njihova dejanska vrednost res tolikšna. Preračunano na posamičen registrski račun bi to namreč v povprečju zneslo 837 evrov, zato je vprašanje, ali bi se lastniki taki vsoti odrekli.



Smetarski drobiž



Kako nepredvidljive so te vrednosti, smo namreč videli že lani, ko je Kad od KDD prevzel opuščene delnice iz tako imenovanega smetarskega računa okoli 150 izdajateljev in se je izkazalo, da niso vredne prav veliko. Poleg tega to Kadu povzroča precejšnje stroške upravljanja in enako bo najbrž z delnicami, ki jih bodo še dobili.



Tudi delnice, ki so na registrskih računih, so lastniki večinoma pustili prav zato, ker naložba ni bila dovolj vredna, da bi se jo splačalo prenašati na trgovalni račun, ali pa je šlo za netržne delnice, ki jih niso imeli komu prodati. Nekateri pa so na te delnice preprosto pozabili in ti imajo do konca leta 2021 čas, da jih prenesejo na svoj račun. Za prenos na demografski sklad že nekaj časa čaka tudi okoli 37 milijonov evrov privatizacijskih kupnin, ki pa bodo do ustanovitve tega sklada ostale na posebnem računi pri ministrstvu za finance.