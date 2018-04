Zavarovalnice se digitalizaciji že prilagajajo

Mladi, tehnoloških rešitev vešči uporabniki, bodo v prihodnosti tisti, ki bodo imeli denar, premoženje in ki bodo v nekaterih življenjskih situacijah potrebovali najrazličnejša zavarovanja. Hkrati pa bodo tudi tisti, ki od zavarovalnic pričakujejo drugačen pristop pri ponudbi zavarovanj. Opravili smo kratko anketo.



Katere so najznačilnejše spremembe, ki jih opažate v zvezi z »digitalizacijo«?



Zavarovalnica Triglav: Opaziti je splošen trend tradicionalnih zavarovalnic, ki pospešeno digitalizirajo svoje poslovanje. Zavedamo se, da je digitalizacija naša resničnost, zato smo v strategijo do leta 2020 poleg vrednot, kot so varnost, odgovornost, strokovnost in enostavnost, vključili tudi novo vrednoto sodobnost. Tako smo se zavezali k nenehnemu posodabljanju storitev in produktov ter uvedbi naprednih pristopov poslovanja.



Zavarovalnica AS: Digitalizacija se »dogaja« predvsem zunaj našega okolja (vedenje strank pri nakupu, raziskovanju, druženju) in z optimizacijami zavarovalnih procesov skupaj ustvarjamo kompleksen digitalni ekosistem. To zahteva velike premike tako v poslovnih modelih in procesih razvoja produktov in načina podaje, kot tudi razvoja novih kompetenc vseh zaposlenih v podjetju. Digitalizacije je kultura okolja in ljudi.



Zavarovalnica Sava: Digitalizacija je širok pojem. Mi jo razumemo kot povezanost in usmerjenost v stranke, inovativnost, avtomatizacijo ter učinkovito odločanje na podlagi podatkov in naprednih analitičnih orodij. Cilj zavarovalnic je, da z digitalizacijo odprejo nove komunikacijske kanale za svoje stranke, jim omogočajo hitrejše sklepanje prilagodljivejših zavarovalnih produktov, enostavnejšo prijavo in izplačilo škod ter boljše asistenčne storitve. Uvajanje teh sprememb je postopno. V prihodnje lahko pričakujemo tudi več zavarovalnih produktov, ki se bodo opirali oziroma jih bo omogočala tehnologija, kot so, na primer, telemetrija, internet stvari ali veriženje podatkovnih blokov.