ZDA črpajo več od Saudske Arabije, »zasledujejo« Rusijo

Z uspešno revolucijo skrilavcev in peščenjakov se ZDA obeta, da postanejo največja porabnica in proizvajalka nafte.

Ljubljana - Proizvodnja surove nafte v ZDA je v februarju dosegla 10,27 milijona sodov dnevno, kar je največ v zgodovini, izhaja iz podatkov, ki ji objavlja ameriška agencija za energijo EIA. Še več, ZDA so na dobri poti, da postanejo tudi neto izvoznica nafte.

Kombinacija visokih cen črnega zlata (trenutno se gibljejo med 60 in 65 dolarji za 159-litrski sod) ter krepkega povpraševanja, povezanega z vrnitvijo globalne gospodarske rasti, je omogočila, da so se v ZDA več kot obrestovala dolgoletna in načrtna vlaganja v izkoriščanje rezerv nafte, ki so v globoko ležečih skladih skrilavcev in peščenjakov. Dejavnost, ki so jo pred zadnjo gospodarsko krizo zaznamovali visoki proizvodni stroški, se je prestrukturirala, predvsem pa tehnološko napredovala, tako da ob sedanjih cenah posluje z visokimi dobički.