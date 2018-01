Uprava SDH se odpoveduje višjim plačam

Lidia Glavina in Nada Drobne Popovič sta se za to odločili iz osebnih razlogov.

Ba. Pa.

Ljubljana − Predsednica uprave SDH Lidia Glavina in članica uprave Nada Drobne Popovič sta prvemu nadzorniku Damjanu Beliču v ponedeljek podali predlog za sporazumno odpoved aneksa k pogodbama o zaposlitvi, s katerima se jima je skladno z sklepom nadzornega sveta osnovna plača dvignila, so sporočili iz SDH. To pomeni, da predlagata, da se jima »fiksni del prejemkov (osnovna plača) vrne na raven pred povišanjem«. Za to sta se odločili iz osebnih razlogov.

»Po temeljitem razmisleku sva ocenili, da politizacija teme in njene zlorabe v predvolilne namene, ki je potekala več dni po sprejetju sklepa NS SDH in transparentne seznanitve javnosti istega dne, škoduje SDH kot instituciji in tudi nemotenemu opravljanju nalog, zato sva se odločili, da NS predlagava sporazumno odpravo sklenjenih aneksov k pogodbama o zaposlitvi,« sta sporočili.

Nadzorniki bodo njun predlog obravnavali v sredo, je za STA dejal prvi nadzornik Damjan Belič. Kot je povedal, bodo o tem razpravljali po prvem srečanju nominacijske komisije za imenovanje tretjega člana uprave, ki ga v SDH iščejo z mednarodnim razpisom, rok za vloge nanj pa se je iztekel v ponedeljek.

Kot smo poročali, je nadzorni svet SDH tik pred božičnimi prazniki na korespondenčni seji za 40 odstotkov zvišal plači predsednice uprave SDH in članice. Prva bi tako po novem na mesec prejemala 15.496 evrov, druga pa 13.946 evrov bruto. To je sprožilo ogorčenje pri sindikatih, Kadu in vladi, ki je od Beliča terjala pojasnilo o tej potezi.