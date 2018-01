Bo Slovenija žrtvovala preveč za drugi tir?

Ljubljana - Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ so danes razpravljali o pogojih, po katerih je Madžarska s sicer še ne uveljavljenim zakonom o drugem tiru pridobila 49-odstotni delež v podjetju 2TDK. Večina razpravljavcev je menila, da bi morali o pogojih vstopa Madžarske razpravljati in odločiti, preden so lani spomladi sprejeli zakon. Kajti zdaj se zdi, da je Slovenija ujetnica madžarskih zahtev.



Nasprotovanja meddržavni pogodbi z Madžarsko izhajajo predvsem iz informacij, da naj bi zastavljen sporazum ponudil sosedi preveč ugodnosti, Sloveniji pa vzel prednosti v logistiki. Madžarska naj bi namreč za svoj vložek dobila 49-odstotni delež v podjetju 2TDK ter s tem enak delež upravljanja in odločanja na tiru. Poleg tega bo deležna 2,8-odstotnega donosa za celotno obdobje koncesije (45 let). Ta donos naj bi zagotavljala samo slovenska podjetja (Luka Koper, cestni prevozniki) in državni proračun (po 30 do 40 milijonov evrov na leto).



Poleg tega je v pogodbi predvideno, da bi razpis za glavna dela objavili tudi na Madžarskem. Obstaja tudi dogovor, po katerem bo Luka Koper po pridobitvi novih površin oddala Madžarskim podjetjem pet hektarov površin znotraj svojega razširjenega koncesijskega območja. Državni sekretar Jure Leben je danes še enkrat zanikal, da bi kakorkoli načenjali luške interese, vendar je vlada prav danes razširila koncesijsko območje Luki za 14.240 kvadratnih metrov, in da so novi upravi obljubili do poletja širitev koncesijskega območja na širše območje po DPN.