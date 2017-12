Cena elektrike ni več najpomembnejša

Ljubljana – Elektrodistributerji se usmerjajo v gradnjo pametnih omrežij, kabliranje vodov in elektrifikacijo prometa, trgovci ponujajo vse, elektriko in plin, pa tudi sisteme s sončno elektrarno in toplotno črpalko.



Slovenski trg z elektriko se je popolnoma odprl pred desetimi leti in šestimi meseci. Pred petimi leti je na trg odločno vstopil Gen-I, ta je zbil cene elektrike s sodobno trgovalno platformo in podporo lastnice Gen Energije, ki ima v lasti polovico jedrske elektrarne v Krškem. Pet tradicionalnih elektrodistribucij je leta 2007 dobilo nadrejenega SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, hkrati pa nalogo, da ločijo upravljanje omrežij od trgovanja z elektriko.

Že vrsto let se najcenejšemu ponudniku elektrike in kasneje tudi plina Gen-I število porabnikov povečuje. Po podatkih Agencije za energijo se je število uporabnikov elektrike v Sloveniji med letoma 2007 in 2016 povečalo z dobrih 793.000 na dobrih 838.000. Poraba temu sledi, vendar je rast precej bolj umirjena.