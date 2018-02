Dars podaljšal razpis za odstranitev cestninskih postaj

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Dars je na željo potencialnih pobudnikov podaljšal rok razpisa, s katerim išče izvajalca za odstranitev cestninskih postaj na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest. Kot so za STA pojasnili na Darsu, bodo ponudbe odpirali 15. februarja.

Dela, ocenjena na nekaj več kot 30 milijonov evrov, bodo predvidoma trajala več let, stekla pa naj bi po vzpostavitvi elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila. Rok razpisa bi se moral izteči danes, a so na Darsu pojasnili, da so ga za 14 dni zamaknili na željo potencialnih pobudnikov, s čimer so jim zagotovili dodaten čas za ustrezno pripravo ponudb.

Predvidena je preureditev območij 34 cestninskih postaj po državi, in sicer 15 čelnih cestninskih postaj na avtocestah in hitrih cestah ter 19 stranskih cestninskih postaj na priključnih krakih, je razvidno iz dokumentacije, ki jo je Dars objavil na svojih spletnih straneh.

Slovenija bo sicer s sistema cestninskih postaj na sistem cestninjenja v prostem prometnem toku DarsGo prešla 1. aprila. Ta bo obvezen za tovorna vozila.

Kot so sporočili z Darsa, obstoječi cestninski sistem zaradi vedno večjega obsega prometa ne deluje več optimalno. Cestninjenje brez postankov bo v Sloveniji zagotovil sistem DarsGo, ki bo pokril vse avtoceste in predor Karavanke.

Kartice Dars in cestninski boxi ABC, ki so bili v uporabi doslej, s 1. aprilom ne bodo več veljavni. Preostali znesek dobroimetja bodo stranke dobile povrnjen. Kot je pojasnil Matej Kranjc iz Darsa, se lahko uporabniki že zdaj lahko registrirajo na nov cestninski sistem.

Uporabniki bodo novo cestninsko napravo DarsGo box prejeli z brezplačno dostavo znotraj EU ali pa jo bodo prevzeli na izbrani Darsovi servisni postaji.