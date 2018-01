Easyjet od poletja iz Ljubljane v Berlin

Na progi bo letel trikrat na teden, in sicer vsak torek, četrtek in soboto. Za zdaj gre samo za poletno sezono.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet bo z 9. avgustom vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in nemško prestolnico Berlin. Na progi bo letel trikrat na teden, in sicer vsak torek, četrtek in soboto. Za zdaj gre samo za poletno sezono.

Easyjet s Tegla uvaja 23 novih prog, na katerih je na voljo več kot 3,8 milijona sedežev. Tako namerava izkoristiti praznino, ki je nastala po propadu nemškega Air Berlina.

Letalske karte za polete med Ljubljano in Berlinom je na spletni strani Easyjeta že mogoče kupiti. Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, se bodo cene za let začele pri dobrih 20 evrih v eno smer.

Easyjet na omenjeni progi ne bo imel konkurence. Bo pa to njegova tretja linija iz Ljubljane, ki jo zdaj povezuje z londonskima letališčema Gatwick in Stansted.

Fraport Slovenija izraža zadovoljstvo nad odločitvijo Easyjeta za vzpostavitev redne linije med slovensko in nemško prestolnico. »Glede na to, da je Nemčija največja gospodarska partnerica Slovenije, smo prepričani, da bodo ta in vse naslednje povezave našega letališča z nemškimi mesti uspešne in da bodo bistveno pripomogle tudi k nadaljnji rasti števila nemških turistov v Sloveniji«, je zapisal poslovodni direktor družbe Zmago Skobir.

Leti so za zdaj napovedani le za čas poletne sezone, ki se izteče 27. oktobra.

Easyjet sicer na leto prepelje več kot 81 milijonov potnikov, od teh jih več kot 13 milijonov potuje poslovno. Ima več kot 280 letal na več kot 890 povezavah, na več kot 140 letališčih, v 31 državah.