Gen energija kljub nižji proizvodnji presegla cilje

Krško – Skupina Gen energija je lani po oceni direktorja Martina Novšaka poslovno leto po prihodkih končala na drugem do tretjem mestu v državi. Ob 2,3-milijardnih prihodkih dobiček z 28 milijoni evrov za tri milijone presega načrtovanega. Naslednji dve želeni investiciji skupine sta Teb 7 in HE Mokrice, ključni dolgoročni načrt pa ostaja Nek 2.



Proizvodnja elektrarn v skupini Gen energija je bila lani dva odstotka pod načrtovano, precej zaradi slabših hidroloških razmer. Poslovanje in dobiček sta bila kljub temu nad zastavljenimi cilji. Ob notranji optimizaciji – vključitev Elektro energije v skupne procese skupine – je k dobrim rezultatom bistveno pripomoglo uspešno izkoriščanje tržnih priložnosti.



Porast trgovanja v letu 2017 je, kot je dejal direktor Gen energije (160 milijonov evrov prihodka in 18 milijonov evrov čistega dobička) Martin Novšak, posledica pomanjkanja električne energije: »V regiji je bila slaba hidrologija, mrzla zima in vroče poletje, prišlo pa je tudi do gospodarske rasti ter povečane porabe električne energije. Trgovali smo v 21 državah, Gen-I pa je precej presegla načrtovano realizacijo – ustvarila je 2,1 milijarde evrov prihodkov.«



Dodaten ugoden dejavnik je dvig cen zakupa pasovne električne energije: »Lani spomladi so bile cene pasovne energije za leto naprej še na ravni 39 evrov za MWh. Nato so se dvignile do 48 evrov, kar je velik porast; v Nemčiji s 26 evrov na 36. Nato so cene padle na 43 evrov, okoli te vrednosti se trenutno trguje s pasovno energijo za leto 2019. Dejstvo je, da se je porast cen približal realnim cenam – okoli 50 evrov je namreč cena električne energije, ko je ta pri virih, ki jih danes imamo, še dolgoročno vzdržna.«

Novšak podobne finančne rezultate pričakuje tudi letos: »Krška jedrska elektrarna bo sicer zaradi enomesečnega remonta pridobila manj električne energije, a računamo, da bomo izpad nadomestili s porastom prodajnih cen električne energije.«



Za investicije 80 milijonov



Skupina je lani za naložbe porabila 80 milijonov evrov. HE Brežice poskusno obratuje od prvega dne oktobra. Predzadnja načrtovana elektrarna na Savi je omogočila delovanje višje ležečih HE Krško, Blanca in Boštanj daljinsko brez posadk. Brežiška akumulacija, največja na Savi, dopušča tudi delno prilagajanje proizvodnje celotne verige uram večje porabe električne energije. Elektrarniška veriga tako generira od 3 do 5 odstotkov višje prihodke, kot bi jih v primeru nepovezanega delovanja spodnjesavskih hidroelektrarn. Druga večja lanska investicija skupine v nove proizvodne obrate je bila izgradnja šestega bloka Termoelektrarne Brestanica; tehnični prevzem je predviden za februar.



Na obeh lokacijah, na spodnji Savi in v Brestanici, sta v bližnji prihodnosti predvideni dve novi investiciji. Začetka gradnje HE Mokrice si Novšak želi najkasneje leta 2020, ob podpisu pogodbe s Siemensom v tem letu bi sedmi brestaniški blok lahko postavili v dveh letih. Da bi podpisali sporazum o sodelovanju, mora Gen energija z Elesom skleniti novo pogodbo za zagotavljanje sistemskih storitev v Brestanici (pozitivna terciarna rezerva, zagon Neka iz teme), saj veljavna letos poteče.



Medtem ko skupina Gen energija letos načrtuje za okoli 70 milijonov evrov investicij, ključna želja Novšaka za prihodnost ostaja gradnja drugega bloka krške jedrske elektrarne. Kot pravi, jo Slovenija s približno 20-odstotnim uvozom električne energije v preteklem letu in Hrvaška z dvakrat tolikšno uvozno odvisnostjo v celoti potrebujeta že danes: »Čas nas je prehitel. Smo v državni lasti, energetska preskrba je domena držav. Mi smo državi predlagali primerne rešitve, naredili študije in jih dali na razpolago. Rešitve so bile deloma upoštevane v energetskem konceptu, ki pa je trenutno v fazi, ko je mogoče premalo orientiran v cilje in premalo razume energetske razmere v širši regiji ter dejstvo, kako strateško pomembno je imeti svojo energijo. Želimo si, da slovenske vlade jemljejo energetsko preskrbo dovolj resno, jo umestijo v razvojne projekte Slovenije in se resno ukvarjajo s tem področjem.«