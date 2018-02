Heta hiti z Delamarisom, DUTB pa se ne mudi

Avstrijska banka bi tovarno prodala do konca leta, DUTB to samo oglašuje na spletu – taksa na zanemarjeno okolje?

Izola, Portorož – Medtem ko si v avstrijski slabi banki Heta Asset Resolution na vse načine prizadevajo, da bi že letos prodali zemljišče nekdanje tovarne Delamaris v Izoli, je prodajni žar Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) za podobna zemljišča v slovenski Istri precej manj zaznaven. Pomanjkanje prodajne vneme je opazno pri prodaji zemljišča nekdanje Ladjedelnice Izola ter lokalov in stanovanj na območju portoroške Taverne.



»Delamarisovo zemljišče bi radi prodali še letos,« nam je odgovoril Janez Žepič iz Hete Asset Resolution. Zemljišče sicer že nekaj časa oglašuje na svoji spletni strani, toda pred kratkim so v slovenskem delu Hete potrdili še projekt prodaje tega zapuščenega (in degradiranega) zemljišča na površini 37.351 kvadratnih metrov tik ob morju z razpisom. »Odločili smo se za odprt, pregleden, nediskriminatoren in mednarodni razpis, ob katerem bomo prodajali še nekaj drugih, sicer manj izstopajočih zemljišč v Sloveniji. Predvidevamo, da bomo še vsaj nekaj tednov iskali primernega svetovalca oziroma posrednika prodaje.