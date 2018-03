Kaj vse spreminja elektronski sistem cestninjenja

Ljubljana – Aprila bo Družba za avtoceste RS (Dars) zagnala sistem elektronskega cestninjenja tovornih vozil. To pomeni, da bodo morala biti z elektronsko napravo opremljena vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.

S 1. aprilom bodo vsa tovorna vozila (tovornjaki, avtobusi, priklopniki in polpriklopniki) opremljena z elektronsko napravo DarsGo, ki bo beležila prevožene kilometre.Prevozniki bodo cestnino plačevali bodisi tako, da bo na elektronskih napravah ustrezno imetje, bodisi po obračunu. Pri tem pa cestnina ne bo odvisna samo od prevožene razdalje, ampak tudi od emisijskega razreda in števila osi vozila. Število osi bo moral določiti voznik sam pred vsako vožnjo.Za voznike osebnih vozil in drugih vozil, ki zdaj uporabljajo vinjeto, se sistem cestninjenja ne spreminja. Za njih velja le opozorilo, naj bodo vsaj v začetnem obdobju bolj previdni na cestninskih postajah.