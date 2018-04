Nenehno, a počasno okrevanje gradbeništva

Brez politične podpore so hrvaška gradbena podjetja izgubljala še domači trg, ki so ga prevzemali tujci.

Zagreb – Po sedmih suhih letih (2009–2016) se zdi, da je gradbeništvo na Hrvaškem še vedno živo. Toda če so vsa ta leta suhe krave galopirale – če se izrazimo biblijsko –, se debele zdaj komajda premikajo.



To, da nekoč najmočnejša gospodarska panoga doživlja kataklizmo, nazorno dokazuje podatek, da je imelo gradbeništvo pred usodnim letom 2009 štiri milijarde evrov letnih prihodkov; zdaj, ko si je področje delno opomoglo, pa so skupni prihodki leta 2016 znašali komaj dve milijardi evrov.

Podatki o zaposlenih v gradbeništvu v kritičnem obdobju so še poraznejši. V najboljših letih pred krizo je bilo v gradbeništvu zaposlenih več kakor 108.000 delavcev, zdaj jih je ostalo 60.000.