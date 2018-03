Nove stanovanjske nepremičnine izrazito dražje

A. S. H.

Ljubljana – Cene stanovanjskih nepremičnin so se v zadnjem četrtletju 2017 v primerjavi s 3. četrtletjem zvišale za 3,7 odstotka, največ so k dvigu prispevale nove nepremičnine, ki so se podražile za 9,4 odstotka. V letu 2017 so se cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za deset odstotkov, doseženo je bilo rekordno število prodaj.

Prodanih je bilo 105 novih stanovanj, njihove cene so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 9,5 odstotka.

Število prodanih novih družinskih hiš v 4. četrtletju 2017 ostaja nizko, čeprav je doseglo najvišjo raven v letu 2017. Njihove cene so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 8,5 odstotka, kar je največje zvišanje doslej.

Prav tako se trend rasti cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin nadaljuje.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, po padcu v drugi polovici leta 2015, rastejo že od začetka leta 2016. V 4. četrtletju 2017 so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 2,8 odstotka, število prodaj je bilo tudi tokrat visoko (2574).

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se glede na prejšnje četrtletje podražila za 2,2 odstotka. Največ pa so se cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin zvišale zaradi višjih cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (te so se namreč zvišale za 3,9 odstotka).

Število prodanih rabljenih družinskih hiš se je v 4. četrtletju 2017 – po padcu v prejšnjem četrtletju – znova zvišalo, njihove cene so glede na prejšnje četrtletje zrasle za dva odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že tretje leto zapored

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v letu 2017 zvišale za deset odstotkov. V 4. četrtletju 2017 so se glede na 4. četrtletje 2016 najizraziteje zvišale cene novih družinskih hiš (za 15,7 odstotka); sledile so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani (za 14,8 odstotka), novih stanovanj (za 11,5 odstotka), rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 9,8 odstotka) in rabljenih družinskih hiš (za 5,3 odstotka).

Čeprav je bilo število transakcij z novimi stanovanjskimi nepremičninami na letni ravni rekordno nizko (632), je bilo število transakcij z vsemi stanovanjskimi nepremičninami v letu 2017 najvišje doslej (10.788).