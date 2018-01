Obvoznica za razvoj letališkega mesta

Enaindvajset let od ideje do izvedbe in 5,5 milijona evrov za 2,4 kilometra brniške obvoznice.

Zgornji Brnik – Enaindvajset let po vzniku ideje o obvoznici mimo ljubljanskega letališča 2,4 kilometra dolga prometnica s tremi krožišči in kolesarsko stezo končno služi svojemu namenu. Gre za zgleden primer sodobne infrastrukture po zahtevah gospodarstva in družbe, je na slovesnosti poudaril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.



Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dodal, da bo letališče s svojim razvojem pripomoglo k nadaljnji rasti tudi turizma, poslovodni direktor Fraport Slovenija Zmago Skobir pa, da bo družba po rekordnem letu 2017 – z 1,7 milijona potniki in pretovorom 24 tisoč ton tovora – sedaj razvijala komercialne programe znotraj letališkega mesta. Odprtje novega potniškega terminala napoveduje za leto 2020.



Celotna vrednost projekta je 5,5 milijona evrov, infrastrukturna direkcija je prispevala 4,1 milijona evrov, Fraport Slovenija 1,2 milijona evrov, občina Cerklje na Gorenjskem pa 163.000 evrov. Gradnja ceste se je začela v sredini leta 2016 in je bila končana po planu, konec lanskega leta.



Pred tem pa je bilo veliko nepotrebnih zapletov in negotovosti. Vsi projekti in papirji so bili namreč pripravljeni že v začetku tega desetletja, le državnega denarja ni bilo – tako kot za večino državnih cest. Podobni – ali še hujši – pa so zapleti z železniško povezavo do letališča. Ta je bila dolga leta predvidena, postopki so že tekli, potem pa je proga kot menda nepotrebna in neracionalna zelo po tihem kar izginila iz državnih planov. Sedaj se namesto kraka gorenjske proge omenja odcep z lokalne kamniške.



Aeropolis leta 2035

Po prestavitvi ceste v Fraportu Slovenija pričakujejo nove interesente za gradnjo različnih poslovnih objektov v bližini letališča, tako da bi bil Aeropolis dokončan leta 2035. Zemljišče, namenjeno letališkemu mestu, bo z obvozno cesto dobilo boljšo dostopnost in s tem tudi večje povpraševanje potencialnih kupcev, navajajo v Fraportu Slovenija.

Trak preko brniške obvoznice so slavnostno prerezali direktor infrastrukturne direkcije (DRSI) Damir Topolko, direktor Fraport Slovenija Zmago Skobir, ministra Peter Gašperšič in Zdravko Počivalšek in cerkljanski župan Franc Čebulj. Foto: Arhiv MZI

Koncept razvoja letališkega mesta je pripravljen in ga že izvajajo. V veljavi je prostorski načrt, ki omogoča veliko prilagodljivost glede velikosti objektov in spreminjanja namenov posameznih gradbenih območij. V lasti imajo konsolidirane parcele, za katere zagotavljajo dolgoročne gradbene pravice za določeno število let in tako že vabijo investitorje k skupnemu vlaganju.

Fraport Slovenija ponuja komunalno urejeno zemljišče, investitor pa prevzame financiranje, gradnjo in upravljanje objekta. V načrtu imajo tudi razvoj vse potrebne infrastrukture (notranje ceste, kanalizacija in vodni sistemi itn.), ki bo končana do polovice leta 2019. Namen letališkega mesta je razvoj predvsem oziroma pretežno letaliških dejavnosti, vendar ne izključno. Na primer: hotel, konferenčni center, pisarniški prostori, logistični prostori, skladišča, tovor ter tudi lahka proizvodnja.

Kratkoročno nameravajo iskati investitorje, njihov cilj pa je pritegniti vlagatelje. Z nekaterimi so že v pogovorih. Med prvimi novimi objekti na tem območju bo 50 milijonov evrov vreden logistični center, specializiran za farmacevtsko logistiko, logistične družbe Kuehne + Nagel, katerega gradnja že intenzivno poteka in ki naj bi zaživel s 1. julijem.