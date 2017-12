Zadnji teden za upravo Dragomirja Matića

Ljubljana – Pred Luko Koper je buren teden. Za danes je v zvezi z aktualnim dogajanjem v družbi sklican zbor delavcev Luke Koper, jutri pa bodo lastniki, med katerimi je največji država, odločali o nezaupnici sedanji upravi družbe, ki jo vodi Dragomir Matić.

Sedanjemu vodstvu se že dolgo očita neobvladovanje določenih tveganj družbe, nereševanje problema izkoriščanja delavcev prek izvajalcev pristaniških storitev ter nekomuniciranje z lokalnimi in vladnimi predstavniki.



Če bodo delničarji izglasovali nezaupnico upravi, kar se bo najbrž zgodilo, bi nadzorniki že v petek lahko odločali o odpoklicu sedanje uprave družbe in imenovanju nove, saj je kadrovska komisija družbe že pripravila seznam kandidatov.

Ta ni znan, neuradno pa se omenja, da bi novi šef Luke lahko postal Dimitrij Zadel, člana uprave pa Metod Podkrižnik in Irma Gubanec. Zadel je direktor OMV Češka, Podkrižnik direktor Feršpeda, Gubančeva pa je bila do pred kratkim glavna direktorica Dela.



Že včeraj se je oglasila Civilna fronta Vstala Primorska – vstani Slovenija, ki nasprotuje zamenjavi vodstva, saj meni, da je to korak k odprtju koncesijske pogodbe. Prav tako nasprotuje temu, da bi pri načrtovani gradnji drugega tira sodelovali Madžari.