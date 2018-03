Plan B za drugi tir vendarle obstaja

Ljubljana - Slovenska vlada je poslala evropski komisiji predlog, da bi pravico do črpanja denarja za pripravljalna dela, ki je bila dodeljena podjetju 2TDK, prenesli na direkcijo za infrastrukturo (DRSI), ki je nosilec pridobljenega gradbenega dovoljenja za drugi tir. Pozitiven odgovor pričakujejo kmalu in bi omogočil, da bi do konca aprila vendarle začeli pripravljalna dela.

To smo izvedeli od državnega sekretarja Jureta Lebna na ministrstvu za infrastrukturo. Temeljni namen prenosa pravice črpanja sredstev je, da že dodeljenega denarja Slovenija ne bi izgubila. Del od 44,3 milijona odobrenih sredstev so že namenili za druga pripravljalna dela, okoli 14,5 milijona evrov pa bi jih morali dodeliti Kolektorju CPG in Euroasfaltu. Za to so se na vladi odločili, ker ni popolnoma jasno, kaj naj bi v prihodnjih tednih odločilo vrhovno sodišče glede veljavnosti zakona o 2TDK. Prihodnjo sredo bo na vrhovnem sodišču prva (javna) obravnava. »Če bo sodišče zavrnilo veljavnost referenduma in s tem zakona, potem se bo morala koalicija odločiti, kako bo ravnala v prihodnje. Zadeva bi bila zelo resna, saj je 200 milijonov evrov velik znesek,« je dejal Leben.

Sporazum z Madžarsko letos maja

Druga novica je, da se z Madžarsko še vedno dogovarjajo o začetku pogajanj. »Madžarski smo posredovali predlog za šest krogov dvodnevnih pogajanj. Že v prvem krogu bi radi madžarske pogajalce prepričali, da bi o pogojih obvestili javnost. Do zdaj je Madžarska temu nasprotovala. Računamo, da bi do maja pripravili poročilo o doseženih rezultatih pogajanj z Madžarsko in da bi še v tem mandatu vlada parafirala meddržavni sporazum o madžarskem vložku do 200 milijonov evrov v projekt drugega tira.«





Jure Leben, državni sekretar v ministrstvu za infrastrukturo. Foto: Leon Vidic/Delo

Jure Leben je pojasnil, da je Slovenija z evropsko komisijo pri usklajevanju pogodbe za črpanje 109 milijonov evrov iz kombiniranega (ang. blending) vira dosegla dogovor, da v sporazumu ne piše več, da denar za financiranje drugega tira zagotavljata Slovenija in Madžarska, temveč da ga zagotavljata Slovenija in druga država EU. »Če bi sedanja strateška partnerica Madžarska iz kateregakoli vzroka iz projekta izstopila, lahko upamo, da bomo tudi ta del denarja rešili. Madžarska je zaradi političnega in medijskega pritiska v Sloveniji zelo slabe volje, kot odgovorni za projekt pa moramo narediti vse, da ne ogrozimo evropskih nepovratnih sredstev,« je dejal Leben. Dodal je, da so pred enim tednom začeli postopek finančnega pregleda projekta, po katerem bi v pol leta lahko dobili osnutek financerske pogodbe o črpanju več kot 300 milijonov evrov kredita za drugi tir. Hkrati pa so pripravili tudi vlogo o črpanju 80 milijonov evrov kohezijskih nepovratnih sredstev, ki pripadajo Sloveniji in so namenjena gradnji železniškega omrežja v Sloveniji.

Za projekt so se zanimali tudi Čehi in Slovaki

Zdaj je za vlado najpomembnejša odločitev vrhovnega sodišča o zakonu, da bodo vedeli, ali naj postopek nadaljujejo po začrtani poti s podjetjem 2TDK in s predvidenimi sredstvi ali pa bodo nadaljevali projekt brez zakona o 2TDK. Na vprašanje, ali je samo Madžarsko zanimalo sofinanciranje drugega tira, je Leben odgovoril, da so zanimanje izrazili tudi Čehi in Slovaki, vendar so se o morebitnem sodelovanju pogovarjali ravno v času njihovih volitev, potem pa v pogovorih z njimi niso sodelovali, ker so vso pozornost usmerili samo sodelovanju z Madžari.

Danes je Jure Leben povedal še, da se je na razpis za sestavo sveta za civilni nadzor projekta prijavilo samo sedem kandidatov, od tega so samo trije izpolnjevali razpisne pogoje, zato bodo razpis ponovili in svet za civilni nadzor poskušali pripraviti do konca aprila. V enem mesecu naj bi od Arsa izvedeli tudi, kakšen postopek je potreben za pridobitev dovoljenj za širjenje servisnih predorskih cevi v navadne cevi za dvotirno progo.

Jutri bo predsednik vlade Miro Cerar v Kopru ob dnevu pomorstva predstavil maketo o drugem tiru, ki so jo izdelali v projektu gradnje (in zaključka) izvlečnega tira. Maketa prikazuje delovanje izvlečnega tira in potek proge drugega tira. Zanjo so namenili približno 100.000 evrov. Do konca marca bo na ogled v Kopru, potem pa bo še dober mesec razstavljena v Ljubljani.