Podpredsednik EIB o drugem tiru: Vsaka politična negotovost ima žal negativen vpliv

Ba. Pa., STA

Bruselj − Predvolilno vzdušje v Sloveniji ne prispeva k stabilnosti projekta drugi tir, vsaka politična negotovost ima žal negativen vpliv, je opozoril podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Vazil Hudak danes v Bruslju. V banki sicer še čakajo na uradno prošnjo Slovenije za financiranje, ki se pričakuje spomladi.

Projekt drugi tir Koper−Divača ni nov, z njim se ukvarjamo že približno deset let, je uvodoma pojasnil podpredsednik EIB Hudak ob robu letne predstavitve poslovanja banke v Bruslju.

Pomen projekta po Hudakovih besedah ni vprašanje. Kot bivši slovaški minister za gospodarstvo je pri tem poudaril, kako pomemben je Koper za države brez morja v Srednji Evropi.

Banka sodeluje s slovenskimi pristojnimi službami glede različnih vidikov razvoja projekta in potencialno financiranja, v prvi fazi trenutno zlasti v okviru partnerstva za tehnično pomoč Jaspers, ki ocenjuje ustreznost projekta za uporabo sredstev EU, je pojasnil.

Ocena v okviru Jaspersa bo po njegovih besedah pomembna pri odločanju o dodatnih sredstvih za projekt v okviru regionalne politike, o čemer se zdaj razpravlja, je še poudaril in spomnil na nedavno odločitev za 109 milijonov evrov za projekt v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

EIB po Hudakovih besedah še ni prejela uradne prošnje od Slovenije za financiranje, tako da še ni začela skrbnega pregleda. Po napovedih slovenske strani decembra lani se ta prošnja pričakuje konec marca ali aprila, je pa seveda odvisna od razvoja dogodkov v Sloveniji.

Podpredsednik EIB poudarja, da spremljajo razpravo v Sloveniji o pravnih, finančnih in drugih vidikih projekta ter da razumejo, da je zaradi njegove velikosti in pomena tako za državo kot širše to občutljiv projekt.

K temu dodaja, da so v stiku tudi z Madžari glede njihovega potencialnega sodelovanja pri projektu, a da so to vse vprašanja zunaj njihovega vpliva, tako da so glede tega le opazovalci.

Madžarska ni pogoj, je pa bonus

Sodelovanje Madžarske po Hudakovih navedbah ni pogoj za financiranje EIB, bi pa to bil nekakšen »bonus« za projekt.

Kako bi finančne ali druge spremembe projekta vplivale na stališče EIB, je težko reči, saj bi bilo treba najprej preučiti vse parametre, pravi Hudak. K temu dodaja, da sta seveda sodelovanje drugih držav in velikost lastniškega dela projekta zelo pomembna.

Poudaril je tudi, da je EIB sicer podpisala pismo o nameri glede financiranja drugega tira, a da je to zgolj izraz namere, zanimanja za projekt, nikakor pa ne obljuba o financiranju. Pismo o nameri je bilo sicer po njegovih besedah podpisano zlasti zaradi razpisa v okviru Cefa.

Slovenska družba, ki je pristojna za projekt, po Hudakovih besedah nadgrajuje projekt in je v procesu najema finančnih svetovalcev, a EIB še ni prejela nobenih novih informacij.

Na vprašanje, ali ga skrbi razvoj dogodkov v Sloveniji v povezavi z drugim tirom, Hudak odgovarja, da predvolilno vzdušje ne prispeva k stabilnosti projekta.

EIB je po njegovih besedah pripravljena preučiti projekt s poslovnega vidika, z vidika donosnosti naložbe in čim boljše uporabe denarja evropskih davkoplačevalcev, slovenska stran pa mora zagotoviti ustrezno strukturo projekta, pri čemer ima vsaka politična negotovost žal negativen vpliv.

Na splošno je podpredsednik EIB posebej omenil sodelovanje z Darsom, spodbujanje razvoja na področju zasebnega in tveganega kapitala ter razvoj sklada skladov, ki bi podprl inovacije in mlada podjetja v Sloveniji. V Sloveniji vidi dober potencial in dobro, zdravo ogrodje za projekte, ki jih podpira EIB.