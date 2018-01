Postavil je temelje enega najučinkovitejših pristaniških sistemov

Luka Koper se je iz togega socialističnega kolosa razvila v enega najmodernejših in najučinkovitejših pristaniških sistemov na Jadranu. Zasluge za to je imel predvsem njen dolgoletni direktor Bruno Korelič (74). Medtem ko so se sosednja pristanišča ukvarjala sama s seboj in so bile tarče različnih ekonomskih in političnih interesov, je v Kopru prevladovala povsem drugačna poslovna miselnost.

Kljub vsem zaslugam je ob vmešavanju politike moral tudi sam odstopiti. »Kar so zahtevali od mene, je bilo skregano z mojimi moralnimi načeli,« je pojasnil. A zamenjave so se odtlej zgodile še sedmim direktorjem Luke.



Je lažje biti mlad, poln moči in se spoprijemati s težkimi izzivi ali je lažje krmariti v zrelejših letih in uživati v prosti izbiri, brez stresa?



Vsako obdobje ima svoje čare. Če imaš zelo burno mladost, tako poslovno kot zasebno, je tudi v starejših letih lepo, ko se umiriš in počneš tisto, kar te veseli.



Čemu posvečate največ časa?



Zadnje čase predvsem zdravnikom (smeh). Ampak še ni tako hudo. Sicer pa poleg rekreacije obiram oljke, delam olje, pobiram mandarine, kivije, kakije. Okoli hiše je kar veliko dela. Gledam informativne oddaje, berem vse mogoče časopise. To mi zjutraj vzame dve uri časa. Brez tega si ne znam predstavljati dneva.



Kdaj ste bili nazadnje v hribih?



Marca lani. Bili smo na zimskem vzponu na Snežnik in v okoliških hribih. Potem zaradi kolen ni šlo več.



V preteklosti ste imeli tudi precej višje cilje.



Pred kakimi 15 ali 20 leti smo dvakrat naskakovali Mont Blanc. Enkrat nam ni uspelo, ker je dvojica v ekipi morala odnehati zaradi višinske bolezni in smo se morali vrniti. Drugič sva bila s kolegom tik pod vrhom, a nama jo je zagodlo vreme. Sicer pa sem bil bolj poletni hribolazec.



Kaj pa golf?



Še vedno odigramo devet lukenj. Imamo majhen klub starcev. Pogoj je, da imaš vsaj 70 let, v klubu je lahko največ 20 članov, moraš imeti zdravstvene težave. Včasih smo se klatili po Evropi, zdaj po Lipici in Crvenem vrhu.



Človek ne bi nikoli rekel, da boste imeli čas in napisali takšno avtobiografsko knjigo, kot ste jo – Moja pot. Kako vam je to uspelo?



Največ časa sem porabil, da sem se odločil. Gradivo sem zbiral že leta prej. Nekaj časa sem omahoval, ljudje so me spodbujali. Kakšno leto pred 70. rojstnim dnem sem si rekel, pa poskusimo. Malo mi je svetovala žena, ki je včasih delala v Luki in marsikaj pozna. V enem letu mi je uspelo.



Se zavedate, da vam je dobro uspela v pripovedi in da je neprecenljiv dokument, ki ne govori samo o vašem življenju, o pristanišču, ampak je tudi spomenik kraju, slovenski logistiki? Kdor hoče kaj vedeti o Luki, jo mora prebrati.



Knjigo sem napisal za svojo dušo. To mi je nekako ležalo na srcu. Ko sem spravil na papir, se mi je odvalil kamen od srca. Poklicali so me stari znanci, kolegi, sodelavci, politiki, kot Andrej Marinc, Janez Zemljarič, Boris Mikuž ... To mi je po svoje godilo.



Vaši sodelavci so ocenili, da ste odigrali ključno vlogo pri razvoju sodobnega pristanišča. Bilo je obsojeno na propad zaradi prezadolženosti s prvim tirom, vi ste dosegli preobrat, da je zdaj prvo na Jadranu.



Ni se zgodilo samo od sebe. S sodelavci smo marsikaj preštudirali, hodili po svetu z odprtimi očmi, gledali, kaj in kako delajo drugi. Spremljali smo razvoj tehnologije, ne samo v pristaniščih, ampak tudi v ladjedelništvu. Ponosen sem na to, kar smo dosegli. In me zelo žalosti, kar se dogaja danes, ko nekako rušijo to, kar se je dogajalo zadnjih 50 let.



Ste kdaj pomislili, da se zgodovina v Luki rada ponavlja, da je nekaj podobnosti v zamenjavi vaše in Matićeve uprave?



Podobnost je v tem, da obema niso pustili končati mandata. Toda jaz sem bil bolj rahločuten in si nisem dovolil, da bi me razrešili na tako grd način, kot so Draga Matića. Raje sem se umaknil. Sicer pa podobnosti ne vidim. Z njim sem dolgo sodeloval. Od prvih začetkov do tega, ko je postal vodja terminala za generalne tovore. Bil je odličen operativec, poznavalec vseh procesov v pristanišču. Je pa posvetil premalo pozornosti komunikaciji z okoljem in z lastniki, državo.