Pri regulaciji blockchaina Slovenija stopa v senco

Ljubljana – Prehitevajo nas države, kot so Malta, Gibraltar in Francija, pri nas pa zadeve vse bolj ostajajo v domeni samoregulacije industrije, je opozoril Peter Merc. Slovenija je bila še pred nekaj meseci med najnaprednejšimi državami pri regulaciji tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), v zadnjem obdobju pa vse bolj drsi v ozadje.

»Slovenci smo ena od tehnološko naprednejših nacij, vsaj kar se tiče blockchaina,« je na torkovi novinarski konferenci družbe Blocksquare dejal član ekipe te družbe in direktor podjetja Lemur Legal Merc. Tako smo na primer Slovenci drugi na svetu po pogostosti iskanja kratice ICO (prva ponudba žetonov) na spletu po podatkih Google Analytics – prvi je Singapur, sledijo nam Slovaki in Čehi.

»Sposobni smo konkurirati globalnim projektom«

Merc je prepričan, da je eden od vzrokov zagotovo majhna skupnost, v kateri se znanje in informacije hitro širijo. »V Sloveniji se je razvilo zelo učinkovito, zelo povezano podporno okolje, ki je sposobno konkurirati globalnim projektom,« je poudaril. Slovenski projekti niso več omejeni na Slovenijo in širšo regijo, ampak so prebojni v globalnem smislu.

Največja dodana vrednost tehnologije blockchain so po prepričanju Merca pametne pogodbe, »ki bodo odžrle velik del posla pravnikom«, in tokenizacija premoženja (izdaja digitalnih žetonov). V Estoniji na primer že delajo pametne oporoke, z blokchainom pa ne nameravajo, kot so to napovedali Švedi, podpreti le zemljiške knjige, ampak vse registre javnega premoženja, podjetij, avtomobilov in podobno.

»Smo sredi procesa digitalne transformacije, ki je zelo hiter. Hitro lahko tudi Slovenci izpademo iz vlaka ali pa smo del te igre,« je opozoril Merc.

In prav tukaj v zadnjem obdobju popuščamo, je opozoril govornik. Na pobudo ministrstva za javno upravo je bil ustanovljen Blockchain Think Tank Slovenija, ki naj bi povezoval znanje v zasebnem sektorju in skrbel za komunikacije z vlado in regulatorji. »Pripravili smo nekaj predlogov zakonskih sprememb, dejansko povezali znanje, se pogovarjali z regulatorji in vlado, a rezultatov ni bilo,« je opozoril Merc, ki je think tank do pred kratkim vodil.

Če smo bili še pred pol leta med najnaprednejšimi nacijami pri regulaciji blockchaina, nas zdaj druge države prehitevajo. Malta je ta teden izdala smernice v blockchainu, k sebi je pritegnila tudi največjo kriptoborzo Binance, ki se je k njej preselila iz Hongkonga. »Prehitel nas je Gibraltar, prehiteva nas Francija,« je dodal Merc.

Pri novih tehnologijah se vedno išče pravo razmerje med regulacijo in samoregulacijo industrije. Merc je izrazil bojazen, da smo pri nas priložnost za ureditev področja zamudili in da bo v prihodnje več prepuščeno samoregulaciji.