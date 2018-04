Ruski plin še prihodnjih pet let

Cerklje na Gorenjskem – Geoplin in Gazprom sta podpisala novo petletno pogodbo za dobavo zemeljskega plina po 600 milijonov kubičnih metrov na leto. Posel je vreden malo več kot 600 milijonov evrov, zagotovil pa naj bi zanesljivo in konkurenčno preskrbo s plinom.



Dogovor o nadaljnjem sodelovanju med družbama je bil sklenjen že konec preteklega leta, je po podpisu pogodbe z glavno direktorico družbe Gazprom Export Eleno Burmistrovo povedal predsednik uprave Geoplina Boštjan Napast in dodal, da je to nadaljevanje dobrih odnosov med družbama, zahtevnih, a korektnih pogajanj, in dobra popotnica za prihodnje sodelovanje. Namestnik predsednika uprave Gazproma Aleksander Medvedev je dodal pričakovanje, da se bodo že jeseni začeli pogovarjati o novi, še dolgoročnejši pogodbi.



»Letošnji slavnostni podpis pogodbe ni naključje, saj zaznamujemo 40-letnico dobave ruskega plina v Slovenijo,« je dejal Medvedev. Opozoril je, da niti razpad Sovjetske zveze ni ogrozil stabilnosti dobave ruskega plina Sloveniji. »V teh 40 letih je bilo pretresov veliko, tako političnih kot gospodarskih, vendar dobava plina kljub temu vedno poteka skladno s podpisanimi pogodbami,« je dodal.

Sponzorji za klube?



Za Gazprom 600 milijonov kubičnih metrov plina ni veliko, vendar, kot je poudaril Medvedev, za Gazprom obseg pogodbe ni pomemben, pomembno je sodelovanje s partnerji. Pogodba z Geoplinom je tako enako pomembna kot druge pogodbe. Napovedi, da se bodo že jeseni začeli pogajati za novo pogodbo, je bil vesel zunanji minister Karl Erjavec, ki je poudaril, da Slovenija in Rusija lahko lepo sodelujeta, čeprav so mednarodni odnosi zelo zapleteni. Spomnil je tudi na to, da je Gazprom sponzor lige prvakov in izrazil upanje, da bo pokazal nekaj take naklonjenosti tudi do Slovenije.

Doku Zavgajev, Aleksander Medvedev in Boštjan Napast. Foto Tomi Lombar/Delo



V Sloveniji se poraba plina povečuje, leta 2014 je znašala še 769 milijonov kubičnih metrov, leto pozneje 816 milijonov, leta 2016 že 885 milijonov, lani pa 897 milijonov kubičnih metrov plina. V prodaji plina končnim uporabnikom ima 80-odstotni delež Geoplin, drugi je Gen-I s 14,7-odstotnim deležem trga. Od skupne količine gospodinjstva porabijo okoli 120 milijonov kubičnih metrov plina, od 700 do 800 milijonov kubičnih metrov plina pa v zadnjih letih porabi gospodarstvo.

Večina plina z borz



Trgovci, tudi Geoplin, večino plina kupijo na borzah, kratkoročne pogodbe dosegajo 60-odstotni delež. Plin po novi pogodbi med Geoplinom in Gazpromom bo stal malo več kot 20 centov za kubični meter. To je nekoliko dražje od ponudbe pasovne dobave plina na trgu, vendar druge cene na borzah zelo nihajo, v mrazu prvega marca letos so dosegle petkratnik cen prvega februarja.



Robert Golob, predsednik uprave Gen-I, sicer meni, da je dobil Geoplin še kak popust, saj nastopa na trgu s cenami, nižjimi od tržnih. Nova pogodba z Gazpromom bi po njegovem mnenju lahko bila plod izvozne politike Gazproma in ne preslikave razmer na borzah.



V Geoplinu pravijo, da bodo plin, ki ga bodo dobili po pogodbi, načelno prodali v Sloveniji. Za gospodinjstva to ne bi bila težava, saj cena kubičnega metra plina za večje uporabnike znaša brez davkov in prispevkov 33 centov, z davki pa 48 centov. Male uporabnike kubični meter plina z davki stane 60 centov. Za gospodarstvo so cene nižje, določajo pa jih pogodbe, ki so poslovna skrivnost.



Geoplin in Gen-I že poslujeta tudi v tujini. Tudi nekaj plina iz pogodbe bo po mnenju poznavalcev šlo na Hrvaško in tudi v Italijo. Živahnejše trgovanje in še večja zanesljivost dobav pa bo zagotovila povezava z Madžarsko.