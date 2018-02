Odprte ponudbe za rušitev cestninskih postaj

Ljubljana - Dars napoveduje za 1. april uvedbo elektronskega cestninjenja za težji promet, zato bo končno mogoče podreti cestninske postaje. Na včerajšnjem odpiranju ponudb za odstranitev cestninskih postaj in ureditev platojev na dobri polovici cestninskih postaj na slovenskih štiripasovnicah so v Družbi za razvoj infrastrukture (DRI) odprli skupaj enajst ponudb.

Cenovno najugodnejše ponudbe so v treh sklopih poslali - v vseh primerih v skupnem nastopu z vsaj enim partnerjem - Gorenjska gradbena družba GGD, Kostmann in Kolektor CPG. Kateri izvajalec se bo lotil del, bo jasno, ko bo razpisna komisija pregledala vso obsežno dokumentacijo in ocenila prejete ponudbe ter ko bo odločitev o izboru pravnomočna, torej ko bo mimo ves morebitni revizijski postopek, zato še ni mogoče napovedati, kdaj bodo izvajalci dela začeli.

Letos odstranitev tudi postaj Tepanje in Vransko

Letos naj bi tako podrli petnajst cestninskih postaj, za prihodnje leto in nov razpis pa bodo ostale čelne cestninske postaje Pesnica, Dragotinci in Prepolje - zadnji sta bili postavljeni po uvedbi vinjetnega sistema, zato je tovorni promet že zdaj cestninjen zunaj trase avtoceste - na severovzhodu države, čelna cestninska postaja Kompolje in stranske Blagovica, Lukovica in Krtina na ljubljanskem delu štajerske avtoceste, čelna cestninska postaja Dob na dolenjskem kraku, čelna Bazara na vipavski hitri cesti, čelna cestninska postaja Videž ter cestninske postaje na priključkih Senožeče, Divača in Kozina na primorski avtocesti. Med najbolj motečimi, ki bodo odstranjene letos, sta vsekakor čelni cestninski postaji Tepanje in Vransko na obeh koncih Celjske kotline.

Za ureditev cestninskih postaj Torovo, Log, Vrhnika in Hrušica, kjer je potrebna le preureditev, saj bo predornino še vedno treba plačevati, v tokratnem prvem sklopu, kjer je bila najvišja dopustna vrednost 13.050.000 evrov brez DDV, so ponudbe poslali Gorenjska gradbena družba GGD v sodelovanju s Kolektorjem CPG in CPK za 10,470 milijona evrov brez DDV, KPL v sodelovanju s Prohausom in družbo Granit iz Skopja za 12,144 milijona evrov, Iskra za 12,149 milijona evrov in CVP skupaj z družbama GVO in Javna razsvetljava za 11,947 milijona evrov.

Za drugi sklop, cestninske postaje Vransko, Tepanje, Slovenske Konjice, Krško in Drnovo, je najvišja dopustna vrednost 9.400.000 evrov, ponudbe pa so poslali Pomgrad skupaj s CGP in VOC Celje za 9,263 milijona evrov, Kostmann skupaj z družbo Rafael za 7,848 milijona evrov, CVP v sodelovanju z GVO in Javno razsvetljavo za 9,352 milijona evrov ter CP Ptuj v sodelovanju z Euroasfaltom iz Sarajeva za 8,693 milijona evrov.

Za ureditev cestninskih postaj Logatec, Unec, Nanos, Postojna, Razdrto in Dane v tretjem sklopu, kjer je najvišja dopustna vrednost 8.030.000 evrov, so ponudbe poslali Kolektor CPG v sodelovanju s CPK za 7,998 milijona evrov, Godina za 8,005 milijona evrov in Makro 5 v sodelovanju z italijansko družbo Turchi Cesare za 8,019 milijona evrov.

Nova namembnost platojev

Rušitev cestninskih postaj do zdaj še ni bilo, saj je to povezano z vzpostavitvijo elektronskega cestninskega sistema. Ob odstranitvi cestninskih postaj bodo platoji še namenjeni cestninskemu in oziroma ali policijskemu nadzoru, uporabljeni bodo kot manipulativne površine, tudi za izločanje tovornjakov. Ob rušitvi cestninskih postaj bodo še poskrbeli, da bo ob dežju voda odtekala z vozišča, kar pa zahteva rekonstrukcijo ceste na celotnem območju ploščadi.