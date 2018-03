Sibirski mraz pognal ceno elektrike v nebo

Nizke temperature povzročajo težave pri dobavi elektrike. Včeraj so zagnali proizvodnjo Termoelektrarne Brestanica (TEB), ki v kriznih razmerah zagotavlja nadomestno energijo. Mraz je ceno elektrike pognal s povprečnih 41 evrov na 200 do celo 300 evrov za megavatno uro.



»Vsi proizvodni viri oziroma vse, kar imamo v Sloveniji na razpolago za proizvodnjo elektrike, deluje s polnim zagonom, tudi novi blok Termoelektrarne Brestanice (TEB), ki je še na stopnji testiranja,« nam je zaupal naš vir blizu Gen Energiji, ki ni želel biti imenovan. Tomislav Malgaj, direktor TEB, je pojasnil, da so zaradi nizkih temperatur v torek zagnali plinska bloka TEB, ki jih ima v zakupu Eles, obratovala je celotna termoelektrarna, vključno z novim plinskim blokom 6, ki je bil v programu rednega testiranja. Proizvodnjo tercialne oziroma nadomestne energije so zagnali zaradi težav pri uvozu transportnih kapacitet. Sibirski mraz je zajel tudi evropske in balkanske države, zato te elektrike ne izvažajo.



Topolotne črpalke delajo na polno ...



Poraba elektrike je v teh dneh visoka tudi na račun delovanja toplotnih črpalk. »Zaradi večjega odjema od načrtovanega je bila zato sprožena terciarna regulacija, ki jo pri nas zagotavlja TEB. Gre za povsem standardne postopke, ki jih Eles izvaja ob izpadih proizvodnih enot ali odstopanjih porabe v dneh, ko so temperature povsem običajne,« pojasnjuje Jurij Klančnik, namestnik direktorja Elesa. Pravi, da so bile določene omejitve uvoza elektrike res uvedene, vendar iz Srbije proti Hrvaški ter iz Bosne in Hercegovine proti Hrvaški. »Omejitev uvoza je bila nujna zaradi visokih fizičnih pretokov na teh mejah, ki bi lahko ogrozili zanesljivost obratovanja hrvaškega prenosnega omrežja. Omejitev uvoza iz Hrvaške proti Sloveniji ni bilo,« poudarja Klančnik.



... a težav s preskrbo ni



Kljub mrazu je v Sloveniji dovolj elektrike, zato težav z preskrbo ni, so pa razmere na trgu zaostrene. »To se kaže v povečanem odjemu iz prenosnega omrežja in višjih cenah na trgu. Po napovedani otoplitvi pa pričakujemo razmeroma hitro normalizacijo razmer,« pravi Klančnik. Februarja so cene na slovenskem trgu za dan vnaprej za pasovno energijo povprečno znašale okoli 41 evrov za megavatno uro in v zadnjih dneh presegle 89 evrov za megavatno uro. Na borzi pa je cena za elektriko za posamezno uro dosegla tudi od 200 do 300 evrov za megavatno uro.