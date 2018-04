Sindikalisti na okopih, vlaki zamujajo, milijoni uhajajo

Ljubljana – Skupino, ki končuje 200-milijonsko naložbo in bo delno privatizirala svoj najdonosnejši del, je skoraj ohromil­ obračun med vodilnima sindikalistoma in neformalnima vodjema. Spopad med Albertom Pavličem in Silvom Berdajsom ni dal veliko zmagovalcev, vrsta poražencev pa je dolga, med njimi so že predolgo tudi potniki.





Danes opoldne – če ne bo zamude – bo v Celju novinarska konferenca Slovenskih železnic (SŽ) in državne direkcije za infrastrukturo, na kateri bo govor o ukrepih za odpravo zamud vlakov in nadgradnji omrežja.



Zaradi zamud ni samomorov …



Da so ti ukrepi nujni, lahko potrdi vsak potnik. Študentka Katarina, ki se iz Maribora redno vozi z vlakom v Ljubljano, nam je na vprašanje, kako je zadovoljna s kakovostjo in ceno storitev SŽ, odgovorila: »Katastrofa! Študentje se držimo vlaka izključno zato, ker je to najcenejša možnost prevoza, in še to velja zgolj za najcenejši vlak. Zamude na moji relaciji so nekaj običajnega, 15 minut ni nič posebnega, tudi pol ure zamude ob prestopanju nikogar ne gane.« Ker je z vlaki potovala tudi v bolj razvitih državah, si na slovenskih vlakih po tihem želi delujoče klimatske naprave in brezžičnega dostopa do interneta, kar je običajen standard na vlakih po Evropi.



Medtem ko so japonski železničarji brez službe in nekateri celo izgubijo življenje zaradi minute ali dveh zamude, ima denimo na spletni strani Slovenskih železnic v soboto redko manj kot deset vlakov zamudo. Ob desetih dopoldne je vlak med Ljubljano in Sežano, denimo, zamujal že 45 minut.



… za sindikalne bonitete pa bratomorna vojna



Danes v Celju ne bo sindikalistov, zato je malo upanja, da bodo zamude vlakov kmalu odpravljene. Realno, čeprav ne tudi formalno, imajo moč na železnicah sindikati.