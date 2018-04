Slovenija bo povezovala dva velika plinska trga

Ljubljana - Madžarska ponuja skladišča plina in novo povezavo do Kaspijskega bazena, pri čemer poudarja »neruske« vire, Italija ima v tej luči dostop do alžirskega in libijskega plina, pa tudi tri terminale. Vmes je Slovenija, ki bi lahko imela korist od tranzita.



»Projekt povezave Italije in Madžarske prek Slovenije je že predolgo v glavah. Leta 1995 se je imenoval Volta, potem se je pojavil projekt Južni tok, ki so ga ustavili po vseh podpisanih pogodbah in končnih odločitvah,« je povedal Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodov, in dodal, da je zdaj na mizi nova zgodba, ki bo v prihodnjih dneh dobila tudi potrditev evropske komisije z uvrstitvijo na seznam projektov v skupnem interesu.

Plinovodi bodo v projektu deloma nadgradili obstoječe prenosno omrežje, zgraditi pa bo treba še novih 28 kilometrov plinovoda od madžarske meje do Ljutomera in 42 kilometrov plinovoda od Ljutomera do Kidričevega. Z dodatnimi kompresorskimi enotami v Ajdovščini in Kidričevem bo dvosmerna povezava lahko leta 2023 prenašala 230.000 kubičnih metrov plina na uro. Letos jeseni bo končana tudi povezava s Hrvaško. »Če bi bil ta sistem lani postavljen, bi v letošnji zimi že deloval,« meni Jan Šinigoj iz Plinovodov.