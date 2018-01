Slovenija z eno največjih rasti gradbeništva

Ba. Pa., STA

Luxembourg − Obseg gradbenih del v EU se je novembra lani na mesečni ravni povečal za 0,6 odstotka, v območju z evrom pa za 0,5 odstotka. Na letni ravni je imelo gradbeništvo tako v EU kot območju evra 2,7-odstotno rast. Slovenija je z 2,2-odstotno mesečno in 21,2-odstotno letno rastjo beležila eno večjih zvišanj, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Obseg gradbenih del se je oktobra po popravljenih podatkih v EU zmanjšal za 0,5 odstotka, v območju z evrom pa za 0,3 odstotka.

Obseg del na gradbenih inženirskih objektih se je novembra na mesečni ravni v območju z evrom povečal za 1,1 odstotka, v EU pa zmanjšal za 0,3 odstotka, medtem ko so se dela na stavbah tako v območju z evrom kot v EU povečala, in sicer za 0,3 oziroma 0,8 odstotka.

Največjo rast obsega gradbenih del na mesečni ravni so zabeležile Poljska (+3,2 odstotka), Slovenija (+2,2 odstotka) in Nizozemska (+1,8 odstotka), največji padec pa Madžarska (−1,5 odstotka) in Francija (−0,6 odstotka).

Na letni ravni pa se je v območju z evrom gradnja na stavbah povečala za 2,7 odstotka in v EU za 3,3 odstotka, medtem ko se je v evrskih državah gradnja na gradbenih inženirskih objektih povečala za tri odstotke, v osemindvajseterici pa za 1,1 odstotka.

Največjo rast obsega gradbenih del na letni ravni so zabeležile Madžarska (+30,7 odstotka), Slovenija (+21,2 odstotka) in Poljska (+16 odstotkov), medtem ko so imele največji padec Romunija (−4,1 odstotka) in Francija (−0,2 odstotka).