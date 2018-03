V primeru Teša 6 se ni izpolnila nobena obljuba snovalcev

Ljubljana – Predsednik parlamentarne komisije Matjaž Hanžek še ne razkriva ugotovitev preiskave, vendar je že v delnem poročilu nepravilnosti obtožil vladi Janeza Janše in Boruta Pahorja. Tako bo tudi tokrat, le da s štirikrat več dokumenti.



»Ena resnica je nedvoumna, Teš 6 je bil zgrajen na lažeh,« pred razkritjem politične odgovornosti za projekt Teša 6 pravi Robert Golob, predsednik uprave Gen-I. »Lagali so lokalni skupnosti, kako ji bo bolje, lagali so delavcem, da jih bodo potrebovali več, pa jih odpuščajo, lagali so, da bosta bloka 4 in 5 spravili v pokoj, pa šestice ne morejo zagnati brez njiju, lagali so, da ne bodo potrebovali prispevka, pa Teš 6 posluje z izgubo, lagali so, da bo premog cenejši, pa je dražji. Lagali so politikom in javnosti, pri čemer so nekateri politiki v njihovem imenu lagali še naprej, zdaj pa nekateri od njih tožijo Teš. To je bilo zavestno, od prvega dne. Niti ena od obljub ni bila uresničena. Samo zato imamo zdaj take težave z dojemanjem Teša 6, ki bi bil v normalnih razmerah seveda tudi cenejši, zelo drugače sprejet,« ugotavlja Golob, ki priznava, da je tudi zdaj Teš 6 občasno zelo koristen element v sistemu.



Najhuje pa je, dodaja Golob, da pri vseh teh lažeh in dejstvu, da je Teš 6 postal sinonim za nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi, nihče od podpornikov projekta ni zmogel prevzeti niti kančka odgovornosti. Parlamentarna komisija bo v poročilu te povezave razkrila, o učinku razkritij pa nihče ni prepričan, niti Hanžek niti Golob.