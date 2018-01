Vendarle plan B za drugi tir in pogajanja z Brusljem

Ljubljana, Koper – Vse kaže, da vendarle obstaja rezervni načrt za drugi tir. Državni sekretar Jure Leben je novinarjem zagotovil, da bo besedilo novega dogovora z evropsko komisijo sestavljeno tako, da bo Slovenija črpala evropski denar, četudi bi Madžarska izstopila iz projekta. Leben je namreč minuli teden evropsko komisijo obvestil o novi časovnici črpanja sredstev iz t. i. blending razpisa (109 milijonov evrov).

Čeprav je vlada še 18. januarja na zahtevo komisije DZ za nadzor javnih financ zatrjevala, da ne more pripraviti načrta gradnje drugega tira brez sodelovanja Madžarske, je že premier Miro Cerar v odgovoru poslancu Mateju Tašnerju Vatovcu v ponedeljek odgovoril, da se je Jure Leben pred dnevi sestal z evropsko komisijo prav o možnostih črpanja 109 milijonov evrov »blending« razpisa, da bo proces pogovorov trajal in se končal do aprila letos. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo je včeraj opozoril, da bi ob izstopu Madžarske morali poseči v proračun za letos in prihodnje leto, »kar lahko pomeni tudi to, da bi zmanjkalo denarja za tretjo razvojno os in več obvoznic«.

Po Lebnovih besedah so Madžari presenečeni, da mora pogodba o sodelovanju z njimi v državni zbor ter da je del slovenske politike in javnosti zelo nenaklonjen njihovemu sodelovanju pri drugem tiru. »Vendar so gostje razumeli in ostajajo strateški partner pri projektu.« Kot je poudaril Leben, ne gre pri tem sodelovanju za kakršnokoli dogovarjanje v škodo Luke, niti za pogovore o vstopu Madžarov v lastništvo ali koncesijsko pogodbo pristaniškega podjetja. »Včerajšnji in današnji pogovor z madžarsko delegacijo ni bil začetek pogajanj,« je poudaril Leben in dodal, da so postavljena le izhodišča za pogajanja, ki pa jih mora še prej potrditi odbor DZ za zunanje zadeve na seji 6. februarja. »Šele po potrditvi pobude ministrstva se bodo začela tudi pogajanja,« je zatrdil Leben in dodal, da bo meddržavni sporazum sprejel DZ.

Kaj so se dogovarjali z Madžari

»Obisk madžarskih podjetnikov je bil navaden poslovni obisk, kakršnih imamo vsako leto na desetine,« je po včerajšnjem dvournem pogovoru z upravo Luke Koper povedal predstavnik za stike z javnostjo Sebastjan Šik. V Luki so bili predstavniki naftnega trgovca MOL, podjetja Pannonia Ethanol (ki se ukvarja s proizvodnjo etanola in živinske krme) in madžarskega združenja železniških prevoznikov Hungrail, zanimale pa so jih možnosti za povečanje prometa skozi Koper. Madžarska je drugi najpomembnejši trg za Luko, saj pretovori zanjo približno dva milijona ton blaga in 175.000 kontejnerjev (za Avstrijo 195.000 kontejnerjev) na leto. »Madžarskim gostom smo predstavili razvojne načrte. Zanimalo jih je, kako bo razvoj vplival na samo hitrost odpreme blaga v pristanišče in iz njega. Zato so si ogledali tudi tovorno postajo Srmin, da so se sami prepričali, kako hitro prihaja do izmenjave vlakov v pristanišče in iz njega,« je povedal Šik in dodal, da o najemanju zemljišč ali skladišč v Luki ni bilo govora.

Na podoben način so možnosti pretovora po železnicah dan prej predstavili na Slovenskih železnicah, kjer pa smo izvedeli, da med gosti ni bilo napovedanega Gyseva Carga, največjega madžarskega železniškega prevoznika, ki naj bi se sicer zanimal za pridobitev dovoljenj za prevoz vlakov po slovenskem železniškem omrežju.

Predsednik sekcije pristaniških špediterjev Čedomir Bojanič je poudaril, da je madžarski tovor za slovensko logistiko izjemnega pomena, vendar ne vidi potrebe, da bi pristanišče dajalo enemu trgu prednost. »Ravno ta nevtralnost je koprska prednost pred tržaškim in reškim pristaniščem. V Koper zato prihajajo ladjarji bistveno raje kot denimo v Trst, kjer dajejo prednost ladjam MSC in Maerska. Če imajo ti ladjarji glavno besedo na določenem terminalu, lahko vidijo naravo tovora, kar bi omogočalo konkurenčno poseganje v posel.«

Predsednik združenja pomorskih agencij Emil Bandelj pa je dodal, da pomorski agentje ne vedo, kakšna zemljišča ponujajo državni pogajalci Madžarom. »Če bi jim ponujal zemljišče za navaden kamionski terminal, ga lahko ponujajo. Ampak zunaj pristanišča, denimo v Divači, kot ga je že ponudil Jürgen Sorgenfrei pred dvema letoma. Še bolj se bojimo zahtev predsednice SDH Lidie Glavine z lanske skupščine, da bi morala Luka za 15 odstotkov zvišati cene. To bi bil zadnji udarec za pristanišče, tedaj bi začeli izgubljati tovor.« Bojanič je ob tem dodal, da tisti, ki predlaga višje cene v Luki, ne pozna posla in dejstva, da dosegajo že zdaj višje cene za prevoz kontejnerjev iz Kitajske kot v Trstu. »Naše storitve so bolj poslovno prožne in do strank prijazne, v celoti ponujamo opazno boljše storitve.«