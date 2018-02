Vlada pobudo za sklenitev sporazuma z Madžarsko o drugem tiru ohranja zaupno

Delegaciji morata imeti možnost, da pogovore opravita v miru in brez zunanjih pritiskov, so sporočili iz vlade.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Vlada se je danes odločila, da bo vsebino pobude za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom ohranila zaupno. Delegaciji morata imeti možnost, da pogovore opravita v miru in brez zunanjih pritiskov, so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Vladna pobuda predstavlja formalni uvod v pogovore, pogajanja in usklajevanja, v okviru katerih morata imeti Slovenija in Madžarska širok prostor za pogovore in iskanje najustreznejših rešitev, saj le tak način dela lahko vodi v oblikovanje vsebine sporazuma, ki bo v največji možni meri lahko zagotovila optimalne interese države, so še sporočili po seji vlade.

Po končanih pogajanjih podlage za določanje tajnosti vsebine ne bo več. Predlog sporazuma bo predložen vladi in poslancem DZ v obravnavo in potrditev. Brez ratifikacije DZ sporazum ne more imeti pravnih učinkov, zato se tudi pogajalska delegacija brez potrditve DZ v imenu države ne more dogovoriti o ničemer, kar bi našo državo zavezovalo.

O tem, ali bosta državi pogajanji sploh lahko začeli, bodo sicer v torek na zaprti seji odločali člani odbora DZ za zunanjo politiko.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi mnenje v zvezi z zahtevo treh članov komisije za nadzor javnih financ za predložitev gradiv, ki se nanašajo na prijave projekta drugi tir na razpise instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

Evropska komisija je projektu drugi tir namenila dva različna svežnja evropskih sredstev. Za pripravljalna dela je država junija lani iz instrumenta Cef dobila 44,3 milijona evropskih sredstev. Drugi sveženj pa je 109 milijonov evrov v okviru t.i. blending razpisa, prav tako v sklopu mehanizma Cef.

Kot so zapisali, ni pogojev za predložitev gradiv, ki so označena s stopnjo tajnosti, lahko pa člani komisije po predhodnem dogovoru vpogledajo v gradiva v prostorih ministrstva. V gradivih so podatki občutljivega značaja, njihovo razkritje pa bi lahko vplivalo na postopke za implementacijo projekta, predvsem z vidika izvajanja načela konkurenčnosti javnih naročil.

Glede zahteve o predložitvi akta Evropske komisije o dodelitvi sredstev na omenjenih razpisih pa so v uradu vlade pojasnili, da sporazuma z Evropsko komisijo o črpanju evropskih sredstev še nista končna. Vlada je obe mnenji poslala DZ.