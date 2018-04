Za uporabo dronov bo treba uvesti pravila

(Ne)varno v zraku: incidentov z droni je bilo lani v Nemčiji manj, kot so pričakovali, da se jih bo zgodilo.

V Nemčiji so leta 2017 zabeležili 88 nesreč oziroma incidentov, v katere so bile vpletene samodejne letalne naprave, droni. Nevarnih bližnjih srečanj s komercialnimi letali je bilo za tretjino več kot leta 2016, ko jih je bilo 66, vendar je bilo povečanje manjše, kot so se bali.

Po nemškem nebu leta vse več dronov, ljudje jih uporabljajo za zabavo, bolj »resne« uporabe pa vključujejo policijsko delo in komercialne aktivnosti, kot so nadzor polj pri kmetovanju, filmanje, radijske komunikacije in preverjanje vetrnih turbin. Tudi nemška poštna služba Deutsche Post je začela preizkušati drone za dostavo pošiljk.