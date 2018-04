Zaradi uvedbe elektronskega cestninjenja tovornih vozil  za zdaj brez zastojev

Š. J., STA

Ljubljana - Slovenija je s 1. aprilom uvedla sistem elektronskega cestninjenja tovornih vozil, ki zaenkrat deluje brez zapletov. Kot je pojasnila Branka Videtič iz Darsa, zaradi novega sistema na mejnih prehodih in v notranjosti države ni bilo zastojev. Je pa med prevozniki nekaj kršiteljev, saj je Dars do 13. ure izdal 34 plačilnih nalogov.

Elektronsko cestninjenje tovornih vozil v prostem prometnem toku je Slovenija uvedla s 1. aprilom, a je v minulih dveh dneh zaradi praznikov na cestah veljala prepoved tovornega prometa. Na Darsu so tako napovedovali, da bo pravi pokazatelj uvedbe sistema današnji dan, ki pa je zaenkrat mineva brez težav.

Po besedah direktorice cestninjenja na Darsu Branke Videtič zaradi uvedbe elektronskega cestninjenja ne na mejnih prehodih ne v notranjosti države ni bilo nobenega zastoja. »Vsi današnji zastoji so bili, ker so se prazniki končali in so se tovorna vozila v velikem številu vrnila v Slovenijo,« je pojasnila.

Kot je dodala, je morda treba nekoliko počakati na kakšnem servisu DarsGo, vendar to velja za tiste zamudnike, ki niso pravočasno poskrbeli za naprave DarsGo in na njih niso zagotovili kritja. Darsovi uslužbenci so danes nekaj zamudnikov odkrili, saj so med polnočjo in 13. uro izdali 34 plačilnih nalogov, kar pa ne odstopa od povprečja.



DarsGo že v uporabi

Na Darsu so še pojasnili, da so prvo transakcijo prek sistema DarsGo danes zabeležili le kakšno sekundo čez polnoč, in sicer v Sneberjah v smeri Ljubljana-Zadobrova-Maribor.

Cestninjenje tovornih vozil po novem poteka prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal ob prehodu težkega vozila zazna napravo DarsGo v vozilu, kar je podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski razred.

Tisti, ki se v sistem DarsGo še niso registrirali, lahko to storijo na sedmih matičnih servisih DarsGo, prek zaledne pisarne, spletne strani darsgo.si ter na bencinskih servisih Petrola, OMV in Mola. Če bo vozilo na avtocesto zapeljalo brez naprave DarsGo, pomeni, da je voznik avtomatsko kršitelj, globe se začnejo pri 800 evrih.