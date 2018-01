Anketa: Kako zanimivi so nekdanji športniki za podjetja?

Športniki med aktivno kariero nedvomno pridobijo številne izkušnje in razvijejo različne talente, ki jim pomagajo pri iskanju zaposlitve po športni upokojitvi. Pet sogovornikov smo vprašali, katere lastnosti so najbolj zaželene pa tudi kako dolgo ostane športnikovo ime »vroče«.



Helena Lokar, direktorica upravljanja kadrov, Telekom Slovenije:

Cenimo inovativne, samoiniciativne in k rezultatom osredotočene sodelavce. Ključne lastnosti vrhunskih športnikov, ki prispevajo tudi k razvoju podjetja, so predvsem vztrajnost, delavnost, zagnanost, točnost in ciljna usmerjenost, če je športnik treniral skupinski šport, pa seveda tudi timski duh. Pri tem opažamo, da vrhunski športniki bolje prepoznavajo svoje želje in prednosti na področju dela..



Aleksander Salkič, direktor korporativnega komuniciranja, Petrol :



Zaposlovanje pravih strokovnjakov na prava mesta je ključnega pomena za uresničitev naših poslovnih ciljev. V procesu selekcije in izbire vsem zagotavljamo enake možnosti. Ne glede na spol ali druge okoliščine. Športniki so vedno dobrodošli v našem kadru, vendar le, če izpolnjujejo vse kriterije za delovno mesto in se na razpis prijavijo.



Špela Hus, nekdanja poslovna sekretarka strokovne službe in mednarodnega sodelovanja na Atletski zvezi Slovenije :



Športniki imajo dobre delovne navade in znajo sprejemati navodila. Poleg tega ponavadi nimajo strahu, zato jim javno nastopanje ne predstavlja problema. Koliko časa bo njihovo ime ostalo razpoznavno, je seveda odvisno od uspeha v aktivni karieri. Jure Košir, denimo, zna še danes dobro unovčiti svojo prepoznavnost, nekateri pa bi na tem področju lahko postorili več. Če je vrhunski športnik kompetenten na drugih področjih, ne vidim razloga, da ga sponzor ne bi želel zaposliti.

Brigita Lazar Lunder, svetovalka



Podjetja od kandidatov za zaposlitev pričakujejo podobne sposobnosti kot od profesionalnega športnika. Lastnosti, ki jih je razvil na športnem področju, delavnost, vztrajnost pri doseganju ciljev in celo nečloveški napori, pomagajo do uspeha v poslu. Veliko je odvisno od športnikove osebne blagovne znamke, ki jo je ustvaril. Če je zelo močna, je tudi čas njegove razpoznavnosti lahko daljši. Žal po končani karieri nekateri hitro zatonejo v pozabo. Sponzorjem bi moralo biti v interesu, da športnika zadržijo v podjetju. S tem pridobijo dober imidž podjetja in ugled delodajalca, športnik pa nova poslovna znanja in novo kariero. Seveda mora obstajati obojestranski interes.

Maja Kalan Pongrac, koordinatorka v korporativnem komuniciranju, Ljubljanske mlekarne :



Naše podjetje zagovarja tri vrednote: ambiciozno, zavzeto in na preprost način. Prvi dve sta nedvomno tudi lastnosti, brez katerih človek ne more postati uspešen športnik. Če jima dodamo še zmagovalno naravnanost, vztrajnost in fair play, smo našteli le nekatere, ki bi bile v našem podjetju dobrodošle. Velikokrat so poti nekdanjih sponzoriranih športnikov in podjetij poslovno prepletene še naprej, četudi ne neposredno v obliki zaposlitve. Najbolj pogosto se srečamo na področju marketinga, organizacije dogodkov ali komuniciranja. Športniki skozi kariero spoznajo veliko ljudi, obenem pa imajo tudi priložnost spoznati podjetje, ki jih sponzorira.



Vsaj v Ljubljanskih mlekarnah je tako, saj športnike radi povabimo med sodelavce, na katerega izmed internih dogodkov. Tako smo na dnevu družin že gostili deskarja Žana Koširja, v okviru sponzorstva Olimpijskega komiteja Slovenije dobitnike olimpijskih kolajn in mlade perspektivne olimpijce, pa seveda Ilko Štuhec. Na letnih športnih igrah podjetja pa smo na primer sodelovali z nekdanjo smučarsko tekačico Petro Majdič, ki ni bila naša sponzorirana športnica. Če povzamem: ko podjetje potrebuje nekaj, kar nekdanji (sponzoriran) športnik ima, je teren za sodelovanje pripravljen. Lep primer, kako »vroče« je lahko ime športnika še več desetletij po končani karieri, je bila naša kampanja ob lanski 50. obletnici Alpskega mleka: pripravili smo serijo intervjujev, v kateri smo se skozi 50 let sprehodili z nekdanjimi športniki: Mirom Cerarjem, Bojanom Križajem, Brigito Bukovec, Iztokom Čopom in Petro Majdič.