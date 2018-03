Åsmund Lunde: Če so pogoji dobri, delavci vztrajajo

Na Norveškem živi 5,3 milijona ljudi, vsak tretji je star med 22 in 44 let, skupaj z generacijo 45 do 66 let predstavljajo 61 odstotkov prebivalstva. V zadnjih desetih letih se je število delovno aktivnih v tej drugi generaciji zaposlenih povečalo za 14 odstotkov, skupina ljudi v starosti 67 do 79 let se je povečala kar za 42 odstotkov.

Mlajše starostne skupine so se povečale za okrog štiri odstotke, rojstev pa je manj za skoraj tri odstotke, navaja norveški statistični urad, kjer poudarjajo še, da se je prebivalstvo v zadnjem letu povečalo za 37.300 ljudi, pri čemer se je priselilo približno 14.000 ljudi, v tujino pa je odšlo 11.000 Norvežanov.



Delež starejših delovno aktivnih dvakrat večji kot v EU



V tej skandinavski državi se je mogoče upokojiti pri 62 letih. »Kaže, da nam bo do konca tega leta uspelo doseči cilj o podaljševanju delovne aktivnosti, ki smo si ga zastavili leta 2001 v okviru tripartitnega dogovora delodajalcev, sindikatov in vlade o bolj vključujočem delovnem okolju. Ta sporazum, ki smo ga v tem času že štirikrat prilagodili, med drugim predvideva, da se delovna aktivnost generacije 50+ v obdobju 2013–2018 podaljša za 12 mesecev,« je povedal 71-letni Åsmund Lunde, ki je od leta 2010 svetovalec v norveškem Centru za politike starejših, prej pa je bil 22 let njegov direktor. Danes, 27. marca, sodeluje na mednarodni konferenci o voditeljih prihodnosti.

Deleži starejših, ki so še delovno aktivni, so na Norveškem tudi dvakrat večji od povprečja EU, v Sloveniji pa so še nižji. Leta 2004 je v tej državi delalo 58 odstotkov 60- do 64-letnikov, deset let kasneje pa 64 odstotkov, medtem ko je bilo povprečje v EU 25 oziroma 35 odstotkov. V generaciji 65 do 69 let pa je bilo leta 2014 na Norveškem delovno aktivnih 23 odstotkov ljudi, desetletje kasneje 28 odstotkov, v EU pa devet oziroma 12 odstotkov. Podatki slovenskega statističnega urada kažejo, da je bilo konec leta 2014 delovno aktivnih 36 odstotkov generacije 55 do 64 let, lani pa 44 odstotkov.

Plačilo ni razlog za vztrajanje na delovnem mestu

Kako da Norvežani na delovnih mestih vztrajajo toliko dlje? Lunde je jasen: »To, da je delo dobro plačano, za mnoge ni zelo pomemben razlog. Pomembni so pogoji dela in okoliščine. Torej dobri sodelavci, zanimivo delo, dobro/pozitivno delovno okolje, delo, ki omogoča boljšo kakovost življenja, neposredni nadrejeni, ki v resnici želijo, da ljudje ostajajo v službah.« Odnos med nadrejenim in delavcem je seveda pomemben.

Åsmund Lunde Foto: osebni arhiv

»Če te neposredni nadrejeni ne opazi in ne priznava tvojega dela, če te ne vključuje v projekte, ne skrbi zate in te ne spodbuja, je večja verjetnost, da se bo zaposleni odločil za zgodnejšo upokojitev. To velja za oba spola in ne glede na poklic,« ugotavljajo raziskovalci na Norveškem.

Uvajanje politike upravljanja starejših na vseh ravneh menedžmenta, vključno na sindikalni ravni, je zato ključno. Prav tako pa v podjetjih morajo poskrbeti, da se zaposleni zavedajo starostne strukture v svojem delovnem okolju ter da so dovolj informirani o tem, kaj v resnici pomenijo starejši zaposleni v njihovi sredini.

Napačna predvidevanja vodij o starejših

»Preveč pogosto se dogaja, da nadrejeni sprejemajo odločitve, predvidevanja oziroma imajo stereotipe o tem, kdo starejši zaposleni v resnici so in kaj zmorejo,« je opozoril Lunde. Mnogi menijo, da starejši delavci pozabljajo in so počasni, se težko učijo in sprejemajo spremembe, so manj učinkoviti, izčrpani in slabega zdravja. V resnici pa so še zelo aktivni in za večino 60-letnih zaposlenih to ne velja.



»Stereotipi ne smejo vplivati na to, kako vodje in menedžerji obravnavajo starejše delavce. Njihova naloga je zagotavljati, da delavci ohranjajo ustrezne veščine in kompetence,« je poudaril Norvežan in dodal, da vodenje starejših pred 15 ali 20 leti na Norveškem ni bilo na takšni ravni, kot je zdaj.

Že omenjeni sporazum o bolj vključujočem delovnem okolju je privedel do pomembnih sprememb. Po vsej državi so ustanovili 19 centrov za podporo delovnim mestom, na katerih deluje tudi več deset specialistov za upravljanje starejših, ki sodelujejo s podjetji.



Med podjetji, ki jim uspeva, da starejši ostajajo na delovnem mestu tudi potem, ko bi se že lahko upokojili, je Siemens. Ko zaposleni doseže starost 55 let, se vključi v debatno skupino, kjer se pogovarjajo, kako naprej, pri 60 letih se poleg tega udeleži še posebnih predavanj. Podjetje skrbi za izobraževanje menedžerjev o delu in staranju ter za motiviranje in stimulacijo delavcev, ki ostajajo dalj časa.



»Ne razmišljajte, da boste delali do 80. leta ...«



Na vprašanje, kako lahko vodje prispevajo k temu, da bodo današnji mladi zaposleni lažje prešli v »srečna 80. leta« na delovnem mestu, čez leta, Åsmund Lunde pravi, da je treba delati majhne korake. »Namesto da mladi mislijo na to, da bodo delali do 80. leta, jih moramo pripraviti na to, da bodo delali dlje, kot je generacija njihovih staršev. Na Norveškem od leta 2003 izvajamo politični barometer seniorjev, s katerim vsako leto merimo odnos do starejših delavcev.

Anketirane so vse starostne skupine delovno aktivne populacije in voditelji. Rezultati kažejo, da so tako mladi kot starejši pripravljeni delati dlje. Približno tretjina bi vztrajala do 70. leta ali še dlje,« je povzel Lunde in opozoril, da bodo mladi doživeli veliko višjo starost kot njihovi stari starši, poleg tega bodo bolj zdravi in bolje izobraženi, in nenazadnje, zelo verjetno bodo imeli boljše delovne pogoje.