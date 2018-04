Biti moraš iznajdljiv in vztrajen

Laura Halabarec je kmalu potem, ko je končala srednješolsko izobraževanje za medicinsko sestro, ugotovila, da ji bo zaposlitev čez mejo zagotovila boljše plačilo. Že šolanje ob delu si je plačala tako, da je priložnostno delala v gostinstvu, potem je opravila še več kot 800 ur pripravništva kot medicinska sestra na terenu po vsej Sloveniji. »Takrat so mi vsi govorili, da mi delo medicinske sestre v Sloveniji ne bo zagotovilo življenja, kakršnega si želim. Tudi brat je šel s trebuhom za kruhom v Avstralijo,« pripoveduje 28-letna Ljutomerčanka.



Prva delovna izkušnja v tujini je bilo kratkotrajno delo negovalke na domu. »V tem času sem se izpopolnila v nemškem jeziku, potem pa sem začela iskati zaposlitev.« Najprej se je prek agencije zaposlila v Nemčiji, a jo je premagalo domotožje, zato je začela iskati možnosti bliže domu. Ena od njih je bila zaposlitev prek podružnice avstrijske kadrovske agencije Trummer. Dejstvo, da dela prek agencije, je ne moti, pravi celo, da so ji zagotovili vso zaposlitveno varnost, bistveno več težav ji je povzročalo premagovanje birokratskih ovir za priznanje kvalifikacij poklica negovalke.



Brez pravih sogovornikov



»Nihče mi natančno ni znal povedati, katere dokumente vse potrebujem, v glavnem so mi svetovali, naj malo pobrskam na internetu,« razlaga. Seznam, ki ga je sproti izpopolnjevala, vsebuje rojstni list, potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu, potrdili sodišča in ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, dovoljenje za delo, maturitetno spričevalo, šolski predmetnik in potrdilo ministrstva za zdravje o vpisu v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege.



Največ težav je imela s slednjim, saj že za informacijo, kako dobiti to potrdilo, ni mogla priklicati ustreznega sogovornika z ministrstva, opisuje. Šele po dolgem poizvedovanju je ugotovila, da mora najprej poskrbeti za vpis pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Vlogo, ki jo je poslala na ministrstvo za zdravje, so med tem že izgubili. »Napačno sem predvidevala, da mi že izobrazba sama zagotovi vpis. Vendar mora to vsak sam urediti,« pravi sogovornica. Ko je to naredila, težav ni več bilo, a da je prišla do tega, je trajalo skoraj eno leto.

Z izkušnjami gre hitreje



Vso dokumentacijo je treba prevesti pri sodnem tolmaču in overiti, nato se lahko kandidati prijavijo za pogovor na avstrijskem ministrstvu za zdravje. Tudi na Dunaj je potovala dvakrat; ko je šla prvič skozi polovico postopka, je ugotovila, da ji manjka šolski predmetnik, iz katerega je razvidno učenje tujega jezika. Ne glede na ta zaplet je pogovor drugič opravila brez težav.



Zdaj ima pet let izkušenj kot negovalka v Avstriji, nazadnje je delala v domu za ostarele v Steindorfu na Muri. Trenutno je na porodniškem dopustu, po njem bo šla na drugo delovno mesto, še pred tem bo morala na redno usposabljanje. »Delo v tujini vsem priporočam. Ne glede na zaplete z dokumentacijo. Ko enkrat tudi to usvojiš, težav ni. Pred kratkim sem pri tem pomagala prijateljici in sva vse uredili v dveh mesecih.«