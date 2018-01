Objavljen razpis za štipendiranje deficitarnih poklicev

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.

Z njim bodo podelili tisoč štipendij mladim, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik srednje šole, in sicer v katerega od 21 programov za šolanje v poklicih, v katerih primanjkuje kadrov. Letos se je na listo deficitarnih poklicev uvrstil tudi poklic steklarja.

Prijavnica bo objavljena na spletni strani sklada od junija, saj bodo prijave sprejemali od 15. junija do 20. septembra. »Vloge, oddane pred tem ali kasneje, bodo zavržene,« opozarjajo na skladu. Razpis je objavljen v obdobju, ko se mladi odločajo, katero smer šolanja bi izbrali, možnost dodatne štipendije bi lahko katerega izmed njih dodatno spodbudila za deficitarni poklic.

»Namen štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja,« sporočajo z ministrstva za delo.

Enkrat pridobljena, velja do konca programa

Za novo generacijo štipendistov sta 3,6 milijona evrov zagotovila EU iz socialnega sklada ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če bo vlog za štipendijo več kot tisoč, bosta upoštevana dva kriterija:

- višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,

- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Ko posameznik štipendijo prejme, jo obdrži do konca izobraževalnega programa. Če letnik ponavlja, štipendija miruje, vendar največ eno leto. Kot poudarjajo na ministrstvu za delo, ta štipendija, ki znaša sto evrov na mesec, ni ovira za pridobitev še katere druge vrste štipendije – razen kadrovske. Prav tako ne vpliva na višino otroškega dodatka niti na višino plačila dohodnine.