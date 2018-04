Eva Cvelbar Primožič: Če živiš v coni udobja, stagniraš

Na Slovenskem kadrovskem kongresu so naziv kadrovske menedžerke leta letos podelili Evi Cvelbar Primožič, izvršni direktorici za kadrovsko področje in članici poslovodstva koncerna Kolektor Group s 5500 zaposlenimi.

V času gospodarske rasti je največji izziv podjetij pridobivanje ustreznih kadrov. Kakšne ukrepe sprejemate, da ste zanimivi zanje, da se razlikujete od drugih delodajalcev, s katerimi tekmujete na trgih dela?

Pri nas se začnemo spogledovati s potencialnimi kandidati že v njihovem ranem otroštvu in jih spremljamo skozi nadaljnja obdobja. Ker se zavedamo velikega pomena sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, pozornost posvečamo stalnemu povezovanju in sodelovanju z njimi. Tako sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, strokovnimi tehničnimi šolami, gimnazijami, fakultetami in znanstvenimi inštituti.

Trudimo se graditi našo blagovno znamko podjetja in promovirati poklice, ki jih potrebujemo, da kandidati ob iskanju zaposlitve vedo, kje lahko najdejo svojo priložnost. Izvajamo aktivnosti, kot so odprti dan za otroke iz vrtca, delavnice robotike, tehnični dnevi za osnovnošolske otroke ter delavnice elektronike in fizikalnih vaj za srednješolce.

Sodelujemo na taborih za nadarjene otroke ter omogočamo praktično usposabljanje in počitniško delo v naših podjetjih tako doma kot v tujini. Ogromno tudi štipendiramo. Kolektor se že vrsto let uvršča med največje in najintenzivnejše štipenditorje v slovenskem okolju. Štipendiranje nam dolgoročno zagotavlja selektivno izrabo najboljših potencialnih možnosti ožjega in širšega območja, poznejše zaposlovanje štipendistov pa je za nas gibalo napredka, saj so ti pogosto element za oblikovanje zmagovalnih timov, v katere sodijo res le najboljši.

To pomeni, da v naši ekipi ostajajo tisti, ki se poistovetijo s cilji in vrednotami koncerna, hkrati pa so ambiciozni, samoiniciativni, inovativni in dosegajo nadpovprečne rezultate.

Kaj pogrešate pri kompetencah mlajših?

Premalo je razmišljanja zunaj okvirov, premalo je drznosti in strasti. Le tako lahko inoviraš in delaš nove stvari. Pri mladih pogrešam iskrice v očeh, strast za delo, vztrajnost. To bo glavno in to bo ločevalo najboljše od povprečnih.

Pri mladih opažam, da so zelo nestrpni, vse hočejo takoj in zdaj. Primanjkuje jim vztrajnosti, bojevitosti in samostojnosti.