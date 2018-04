Evropa gre v pametno regulacijo

Regulacija poklicev pomeni urejanje pogojev za opravljanje posameznih poklicev. Čeprav Evropska unija spodbuja prost pretok delovne sile, takšno omejevanje upravičuje z zaščito javnega interesa, zlasti javnega zdravja, varnosti, potrošnikov in okolja. Vsaka država ima suvereno pravico, da oceni, katere poklice bo v svoji pravni ureditvi regulirala in kakšne pogoje bo zanje predpisala.

Izjema je sedem poklicev, ki so regulirani na ravni Evropske unije. Minimalni pogoji usposobljenosti zanje so usklajeni, zato velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij. Ti poklici so zdravnik, medicinska sestra za splošno zdravstveno nego, babica, veterinar, zobozdravnik, farmacevt in arhitekt.

V EU je reguliranih več kot 5500 poklicev, vendar si Evropska komisija zavzema za zmanjšanje tega števila oziroma pametno regulacijo. »Med državami članicami potekajo razprave, kako bi lahko z manj omejujočimi ukrepi dosegli enake cilje, kot jih zasledujemo danes, to je zaščito javnega interesa,« pravi Sabina Trokič z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razlogi za deregulacijo poklicev so predvsem ekonomski. Po raziskavi iz leta 2015 regulacija neposredno vpliva na 22 odstotkov evropske delovne sile ali več kot 47 milijonov državljanov. Če bi bile zahteve glede dostopa manj stroge, bi določen poklic lahko opravljalo od tri do devet odstotkov več ljudi.