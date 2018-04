Je vaš poklic v tujini reguliran? Preverite v evropski zbirki reguliranih poklicev

Mnogi, ki odhajajo na delo v tujino, imajo težave pri iskanju informacij o tem, katere dokumente morajo pridobiti in na katero institucijo v ciljni državi naj jih pošljejo, da bodo pridobili potrdilo o usposobljenosti za opravljanje svojega, reguliranega, poklica.

»Klicala sem na vse mogoče institucije, ponekod so mi govorili, da oni niso pravi naslov in da ne vedo, koga naj pokličem, drugi, da ne razumejo, kaj jih sprašujem. Seveda te informacije ne dobiš prvič, ko kličeš, uradne ure pa imajo dvakrat na teden, včasih je kdo na dopustu,« se spomni nekajmesečnega brezplodnega truda zdravstvenica Sabina.

Niti po obiskih dveh kariernih sejmov, na katerih je prišla v stik s predstavnikom skandinavske države, kamor se je hotela preseliti, ni bilo rezultata. V tretjem poskusu, ko je že skoraj obupala, je na sejmu v Avstriji dobila kontakt organizacije, kamor je morala poklicati, da so ji povedali, katere dokumente jim mora poslati, da bi ugotovili, ali pred začetkom dela mora opraviti dodatne izpite, prakso.

»Preden sem dobila odločbo, je trajalo kar nekaj časa, preden so se začeli ukvarjati z mojo dokumentacijo, je že preteklo potrdilo o nekaznovanosti, ponovno sem ga morala poslati in se spet postaviti v vrsto za odločanje,« se spomni Sabina razmer pred skoraj desetimi leti.

Baza reguliranih poklicev

Zdaj je to menda precej bolje. Mateja Grajzar, svetovalka evropskega portala za zaposlitveno mobilnost Eures, svetuje: če se želite zaposliti v tujini, je smiselno najprej v spletni bazi reguliranih poklicev v EU preveriti, ali je poklic, ki ga opravljate, v državi, kamor želite na delo, reguliran. Na isti strani so dostopni tudi podatki o pristojnih institucijah za priznavanje v poklicnih kvalifikacij.



»Svetujemo, da se posamezniki za podrobnejše informacije obrnejo na pristojno kontaktno točko v ciljni državi. Postopki so plačljivi, zato je smiselno vložiti vlogo takrat, ko že točno vemo, v kateri državi in v katerem poklicu se želimo zaposliti,« opozarja Grajzarjeva in dodaja, da je na istih naslovih mogoče izvedeti tudi o podrobnostih stroškov, trajanju postopka priznavanja ...

Z izkaznico hitreje do dokumentov

V začetku leta 2016 je bila na ravni EU uvedena evropska poklicna izkaznica (European Professional Card, EPC), ki v primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka lažje, hitreje in transparentneje, obravnavo prošnje pa je mogoče spremljati na spletu, so opozorili na slovenskem predstavništvu evropske komisije.

Gre za elektronski postopek priznavanja kvalifikacij, ki ga kandidati začnejo že pri pristojni instituciji v svoji državi, ki pa mora zagotoviti, da v mrežo spusti samo ustrezno usposobljene posameznike. EPC zdaj lahko uporabljajo medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, farmacevti, fizioterapevti, gorski vodniki in nepremičninski posredniki, v prihodnje pa jo bodo verjetno razširili še na druge poklicne dejavnosti. Zanjo je mogoče zaprositi prek avtentikacijskega sistema evropske komisije EU Login, kjer je treba ustvariti osebni profil.

Komisija je ravno v teh dneh predstavila rezultate raziskave o EPC. Od uvedbe do konca novembra lani so obravnavali skoraj 4000 vlog, izkaznice so izdali 44 odstotkom kandidatom, večina preostalih postopka ni izvedla do konca, 11 odstotkom kandidatov pa so vloge zavrnili.