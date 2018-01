Izbiramo za vas: podjetja, ki iščejo sodelavce

Na spletnih portalih, kjer objavljajo zaposlitve v Sloveniji in tujini, je veliko zanimivih ponudb za najrazličnejše profile delavcev.

Pobrskali smo tudi po spletnih straneh nekaterih podjetij in organizacij. Izbrali smo nekaj po naši oceni zanimivejših in povzeli najpomembnejše informacije.

Preostali pogoji in opisi del so na navedenih povezavah na zaposlitvenih portalih. Oglasi, ki smo jih povzeli že v prejšnjih objavah, ostajajo na seznamu do poteka roka za prijavo, nove smo uvrstili na začetek.

Med izbranimi novimi delodajalci so MIK, Banka Slovenije, Jelovica hiše, Akos in Prva osebna zavarovalnica.

Nove ponudbe za zaposlitev bomo objavili v ponedeljek.

***

Direktor finančno-računovodskega sektorja (m/ž)

Zaposlovalec: MIK, d. o. o.

• Zahteve: univerzitetna, visoka ali višješolska izobrazba ekonomske smeri (najbolje s področja financ ali računovodstva), poznavanje davčne zakonodaje, vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem ali primerljivem področju, komunikativnost in zanesljivost.

• Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom je v Vojniku.

• Prijave do 28. januarja, več: www.mojedelo.com.

---

Analitik v oddelku sistemski nadzor in regulativa (m/ž)

Zaposlovalec: Banka Slovenije

• Zahteve: najmanj VII. stopnje izobrazbe finančno-matematične, fizikalne, ekonomske, računalniške ali druge ustrezne tehnične smeri, visoka stopnja informacijske pismenosti, odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku.

• Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom je v Ljubljani.

• Prijave do 25. januarja, več: www.mojedelo.com.

---

Vodja gradbišča (m/ž)

Zaposlovalec: Jelovica hiše

• Zahteve: univerzitetna ali visoko strokovna ali višješolska ali srednješolska izobrazba gradbene ali druge podobne tehnične stroke, zaželeno z opravljenim strokovnim izpitom po ZGO, 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja del na visokih gradnjah, zaželeno poznavanje lesene montažne gradnje, vozniški izpit B kategorije.

•Zaposlitev za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja pogodbe je v Preddvoru.

• Prijave do 27. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Sodelavec v klicnem centru (m/ž)

Zaposlovalec: Prva osebna zavarovalnica

• Zahteve: srednješolska izobrazba, najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju telefonske komunikacije s strankami, poznavanje orodij Microsoft Office, motiviranost, kreativnost, fleksibilnost in pozitiven odnos do dela.

• Zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas je v Ljubljani.

• Prijave do 21. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Področni podsekretar (m/ž)

Zaposlovalec: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos)

• Zahteve: najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) gradbeništvo in sorodno; strokovni izpit iz zakona o splošnem upravnem postopku (če ga kandidat nima, ga je dolžan opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja), veljavno vozniško dovoljenje.

• Zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim delom je v Ljubljani.

• Prijave do 28. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Kadrovik (m/ž)

Zaposlovalec: Terme Resort

• Zahteve: VII. ali VI. stopnja izobrazbe, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj, znanje angleščine, poznavanje paketov MS Office in sodobne informacijske tehnologije, dobro poznavanje poslovnega okolja in delovnopravne zakonodaje, specifičnih kadrovskih veščin, zaželeno znanje še enega tujega jezika in poznavanje dejavnosti hotelirstva, gostinstva in igralništva.

• Zaposlitev za šest mesecev z možnostjo podaljšanja je v Rimskih Toplicah.

• Prijave do 15. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Veterinar (m/ž)

Zaposlovalec: Veterinarska bolnica Ptuj

• Zahteve: visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 12 let delovnih izkušenj.• Zaposlitev za nedoločen čas z enomesečnim poskusnim delom je na Ptuju.

• Prijave do 26. januarja, več na www.ess.gov.si.



---



Direktor knjižnice (m/ž)

Zaposlovalec: Goriška knjižnica Franceta Bevka

• Zahteve: univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri, bibliotekarski izpit, najmanj pet let delovnih izkušenj, poznavanje področja dela javnega zavoda, znanje vsaj enega svetovnega jezika.

• Zaposlitev s petletnim mandatom je v Novi Gorici.

• Prijave do 26. januarja, več na www.ess.gov.si.

---

Diplomirana medicinska sestra (m/ž)

Zaposlovalec: Iuvare

• Zahteve: diplomirana medicinska sestrazdravstvenik, znanje nemščine oz. vsaj angleščine - raven A1 (začetnik) oz. možnost plačanega osnovnega tečaja v Sloveniji, začetne delovne izkušnje v bolnišnici ali domu starejših občanov.• Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je v mestih v Nemčiji.

• Prijave do 19. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---



Vodovodni inštalater (m/ž)

Zaposlovalec: König GmbH & Co KG

• Zahteve: dokončana ustrezna izobrazba, eno do tri leta delovnih izkušenj, osnovno znanje nemščine.• Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je v Nemčiji.

• Prijave do 17. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Regionalni vodja ključnih kupcev (m/ž)

Zaposlovalec: Intersocks

• Zahteve: VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali podobne smeri, odlično poznavanje trga na področju športa in prostega časa, najmanj tri leta vodstvenih izkušenj v prodaji, izkušnje v načrtovanju, nabavi in prodaji, znanje nemščine in angleščine, dobro poznavanje IT orodij (MS Office).• Zaposlitev je v Kočevju.• Več na www.mojedelo.com

---

Vzdrževalec orodij (m/ž)

Zaposlovalec: Siliko

• Zahteve: izobrazba strojne ali druge tehnične smeri, ki pa ni pogoj, če imate ustrezne delovne izkušnje, vsaj osnovna znanja iz orodjarstva.• Zaposlitev za nedoločen čas je na Vrhniki.

• Prijave do 13. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Izdelovalec bombonov (m/ž)

Zaposlovalec: posreduje zavod za zaposlovanje dežele Mecklenbur

• Zaželena izobrazba ustrezne smeri (slaščičar), ni pa pogoj, delovne izkušnje na področju izdelave bombonov, dobro znanje angleščine in osnovno znanje nemščine (priprava sladkorne mase in izdelava bombonov - tudi pred občinstvom.

• Zaposlitev za nedoločen čas je v bližini Rostocka, Nemčija.

• Prijave najkasneje do 15. januarja, več: www.ess.gov.si.

---

Kuhar (m/ž)

Zaposlovalec: Meyers Gasthof

• Zahteve: delovne izkušnje, znanje nemščine.• Zaposlitev za nedoločen čas in z nastanitvijo je v Gradcu, Avstrija.

• Prijave čim prej oz. najkasneje do 31. januarja, več na www.ess.gov.si.

---

Kreditni analitik v Službi za upravljanje tveganj (m/ž)

Zaposlovalec: SKB leasing, d. o. o.

• Zahteve: VII. (VI/2) stopnja ekonomske oz. ekonomsko/naravoslovne smeri, zahtevnejša ustna in pisna komunikacija v angleščini, uporaba standardnih orodij za PC (dobro poznavanje MS Office), poznavanje poslovnih financ in izdelave kreditnih analiz in vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja dela.• Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je v Ljubljani.• Prijavena www.mojazaposlitev.si