Izbiramo za vas: podjetja, ki iščejo sodelavce

Na spletnih portalih, kjer objavljajo zaposlitve v Sloveniji in tujini, je veliko zanimivih ponudb za najrazličnejše profile delavcev.

Pobrskali smo tudi po spletnih straneh nekaterih podjetij in organizacij. Izbrali smo nekaj po naši oceni zanimivejših in povzeli najpomembnejše informacije.

Preostali pogoji in opisi del so na navedenih povezavah na zaposlitvenih portalih. Oglasi, ki smo jih povzeli že v prejšnjih objavah, ostajajo na seznamu do poteka roka za prijavo, nove smo uvrstili na začetek.

Med izbranimi novimi delodajalci so Intersocks, Ajpes, Siliko, Metalvar, Zavod za zaposlovanje dežele Mecklenbur, Meyers Gasthof.

Nove ponudbe za zaposlitev bomo objavili v petek.

***

Regionalni vodja ključnih kupcev (m/ž)

Zaposlovalec: Intersocks

• Zahteve: VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali podobne smeri, odlično poznavanje trga na področju športa in prostega časa, najmanj tri leta vodstvenih izkušenj v prodaji, izkušnje v načrtovanju, nabavi in prodaji, znanje nemščine in angleščine, dobro poznavanje IT orodij (MS Office).

• Zaposlitev je v Kočevju.

• Več na www.mojedelo.com.

---

Razvojni inženir VII/2 (I) (m/ž)

Zaposlovalec: Ajpes

• Zahteve: univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oz. magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna izobrazba tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri, šest let delovnih izkušenj, znanje angleščine, znanje in izkušnje iz načrtovanja informacijskih sistemov in sistemske analize, dobro poznavanje jezika SQL in izkušnje pri delu z relacijskimi bazami, poznavanje orodij za delo z MS-SQL bazami podatkov, poznavanje projektnih metodologij.

• Zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom je v Ljubljani.

• Prijave do 12. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Vzdrževalec orodij (m/ž)

Zaposlovalec: Siliko

• Zahteve: izobrazba strojne ali druge tehnične smeri, ki pa ni pogoj, če imate ustrezne delovne izkušnje, vsaj osnovna znanja iz orodjarstva.

• Zaposlitev za nedoločen čas je na Vrhniki.

• Prijave do 13. januarja, več: www.mojazaposlitev.si.

---

Ključavničarji - cevarji (m/ž)

Zaposlovalec: Metalvar

• Zahteve: srednja poklicna izobrazba, leto dni delovnih izkušenj.

• Zaposlitev za šest mesecev je na terenu v Srbiji.

• Prijave do 11. januarja, več na www.ess.gov.si.

---

Izdelovalec bombonov (m/ž)

Zaposlovalec: posreduje zavod za zaposlovanje dežele Mecklenbur

Zaželena izobrazba ustrezne smeri (slaščičar), ni pa pogoj, delovne izkušnje na področju izdelave bombonov, dobro znanje angleščine in osnovno znanje nemščine (priprava sladkorne mase in izdelava bombonov - tudi pred občinstvom.

• Zaposlitev za nedoločen čas je v bližini Rostocka, Nemčija.

• Prijave najkasneje do 15. januarja, več: www.ess.gov.si.

---

Kuhar (m/ž)

Zaposlovalec: Meyers Gasthof

• Zahteve: delovne izkušnje, znanje nemščine.

• Zaposlitev za nedoločen čas in z nastanitvijo je v Gradcu, Avstrija.

• Prijave čim prej oz. najkasneje do 31. januarja, več na www.ess.gov.si.

---

Kreditni analitik v Službi za upravljanje tveganj (m/ž)

Zaposlovalec: SKB leasing, d. o. o.

• Zahteve: VII. (VI/2) stopnja ekonomske oz. ekonomsko/naravoslovne smeri, zahtevnejša ustna in pisna komunikacija v angleščini, uporaba standardnih orodij za PC (dobro poznavanje MS Office), poznavanje poslovnih financ in izdelave kreditnih analiz in vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja dela.

• Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je v Ljubljani.

• Prijave do 15. januarja na www.mojazaposlitev.si.

---

Planer stroškov proizvodnje (m/ž)

Zaposlovalec: Yaskawa Ristro

• Zahteve: vsaj višja izobrazba ekonomske ali podobne smeri, najmanj 5 let izkušenj na primerljivih delovnih mestih v proizvodnih podjetjih, poznavanje načel vitke proizvodnje, tekoče znanje angleščine, zaželene izkušnje v računovodstvu proizvodnega podjetja in poznavanje programa SAP (kot ključni uporabnik).

• Zaposlitev bo v novi tovarni industrijskih robotov v Kočevju.

• Prijave do 5. januarja na www.mojazaposlitev.si.

---

Pismonoša (m/ž)

Zaposlovalec: Pošta Slovenije

• Zahteve: zaključena IV. stopnja izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, želja in sposobnost dela s strankami in komunikativnost.

• Zaposlitev za določen čas s poskusnim delom treh mesecev, nato za nedoločen čas, je po različnih krajih po Sloveniji.

• Prijave na www.adecco.si.

---

Analitik (m/ž)

Zaposlovalec: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja

•Zahteve: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ekonomija, 1 leto delovnih izkušenj, znanje angleškega jezika.

• Zaposlitev za nedoločen čas je v Ljubljani.

• Prijave do 7. januarja na www.ess.gov.si.

---

Zaposlovalec: Etrel

• Zahteve: dobre analitične sposobnosti in solidno poznavanje C#, zaželene so izkušnje z razvojem rešitev back-end, znanje angleščine.

• Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je v Grosupljem.

• Prijave do 6. januarja, več: www.mojedelo.com.

---

Avtomehaniki (m/ž)

Zaposlovalec: Mercedes-Benz Försäljnings AB

• Zahteve: certificiran mehanik za vozila Mercedes-Benz, osnovno znanje angleščine je prednost.

• Zaposlitev za nedoločen čas z začetno plačo 2200 do 3000 evrov bruto je v Malmöju, Švedska.

• Prijave do 31. decembra, več: www.ess.gov.si.

---

Vodja sobaric (m/ž)

Zaposlovalec: posreduje Bundesagentur für Arbeit

• Zahteve: dolgoletne izkušnje z vodenjem sobaric, pripravo razporeda del in načrtovanih dopustov, znanje nemščine (najmanj B1).

• Zaposlitev za nedoločen čas in plačo najmanj 1800 evrov bruto je v kraju Ostseebad Binz, Nemčija.

• Prijave do 31. decembra, več: www.ess.gov.si.

---

2 frizerja moških pričesk in brivec (m/ž)

Zaposlovalec: Barbeshop Hau AS

• Zahteve: ustrezna izobrazba oziroma kvalifikacije, znanje angleščine, delovne izkušnje, razumevanje skandinavskih jezikov je prednost.

• Zaposlitev za nedoločen čas s plačo približno 3080 evrov bruto je v Haugesundu, Norveška.

• Prijave čim prej, oziroma do 31. decembra, več: www.ess.gov.si.