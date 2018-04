Kadrovica leta je Eva Cvelbar Primožič

Portorož – Eden od vrhuncev osrednjega dogodka kadrovske stroke, ki se je danes začel v Portorožu, je razglasitev kadrovskega menedžerja leta. Priznanje je letos prejela Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncerna Kolektor Group.



»Z zavzetostjo, motivacijo, strastjo, pozitivno delovno energijo in strokovnostjo si nenehno prizadeva začrtane strategije realizirati tako v korist zaposlenih kot vseh drugih deležnikov koncerna Kolektor Group. S svojim delovanjem postavlja nove, višje standarde na kadrovskem področju, zato smo jo izbrali za kadrovsko menedžerko leta 2018,« so v utemeljitvi letošnjega izbora za prestižno priznanje zapisali v Slovenski kadrovski zvezi, Združenju Manager in Planetu GV, ki naslov podeljujejo.



Odkar je Eva Cvelbar Primožič leta 2013 prevzela vodenje kadrovskega (HR) področja v koncernu, so razvili in implementirali številne projekte, ki so lahko navdih in zgled drugim HR-strokovnjakom in delodajalcem, je komisija še poudarila v utemeljitvi. Posebno so jo prepričali trije projekti, ki so jih izvedli oziroma jih še izvajajo v Kolektorju.

Prvič, s sklenitvijo nove podjetniške kolektivne pogodbe v stalnem dialogu med sindikati in delodajalcem so pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih s pridobljenimi pravicami in dolžnostmi ter posledično k boljšim poslovnim rezultatom.

Drugi je projekt razvoja ključnih kadrov in talentov, s katerim aktivno zmanjšujejo razlike med obstoječimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih ter hkrati zagotavljajo delovno okolje, v katerem se zaposleni razvijajo skupaj s podjetjem.

Tretji pa je nagrajevanje po učinku, ki vključuje 18 podjetij v koncernu po vsem svetu. Za ta projekt so v Kolektorju že prejeli tudi priznanje Slovenske kadrovske zveze.

V času njenega vodenja je Kolektor Group prejel številna priznanja s kadrovskega področja, med drugimi priznanji za HRM-projekt »Celovit sistem razvoja ključnih kadrov in talentov« ter za program upravljanja starejših zaposlenih, Slovenska kadrovska zveza jim je podelila priznanje za strateško delovanje na HR-področju, Andragoški center RS pa za promocijo učenja in znanja odraslih.



Najtežje je kadre motivirati



Evi Cvelbar Primožič nagrada, ki je nagrada celotne ekipe, pomeni spoštovanje in odgovornost, ki ji jo prinaša. »Veliko truda, strokovnega znanja in energije je bilo vložene v projekte in vsebine, ki jih z ekipo ustvarjamo. Ne nazadnje je to tudi priznanje našemu vodstvu. Vodstvo nam daje proste roke in svobodo, da lahko delamo in implementiramo tiste stvari, o katerih menimo, da so prave na našem strokovnem področju. To svobodo vračamo z odgovornim delom in razvojem strateške kadrovske funkcije,« je poudarila nagrajenka.

Področje kadrov ima po njenih besedah več izzivov, saj se celotna panoga spopada s pomanjkanjem ustreznega kadra. »Pridobiti kadre ni največji izziv, saj kandidata že lahko dobiš, težje ga je motivirati in zadržati v organizaciji,« je še dodala Eva Cvelbar Primožič.