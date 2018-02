Kako lahko samostojna podjetnica med porodniško dela

Po letu in pol, ko je Kristina odprla s. p., je šla na porodniško. »Ravno takrat sem imela res veliko naročil. Dohodka od prodaje mojih unikatnih izdelkov iz lesa je bilo za preživetje ene osebe. Tako sem se začela spraševati, kakšne so moje možnosti za kakšno manjše delo med porodniško, in ugotovila, da imajo o tem kolegice podjetnice zelo različne informacije,« je povedala Kristina.

Vzela je pot pod noge, se pozanimala na različnih institucijah in na koncu ugotovila, da mora trgovine, kjer ima svoje izdelke, založiti pred začetkom porodniške, saj med materinskim dopustom ne sme delati, niti izdajati računov. »Z velikim trebuhom je kar težko žagati in brusiti. Predstavljam si, da je denimo slikati malce lažje, za tiste, ki delajo v storitvah, pa delo na zalogo tako ali tako sploh ni izvedljivo,« je opozorila Kristina.



Če bi med porodniško izdala račun, bi morala v primeru nadzora dokazati, da izdelkov ni naredila sama, in če tega ne bi mogla, bi morala vrniti celotno nadomestilo za porodniški dopust z obrestmi, je izvedela Kristina.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za delo, je rešitev za podjetnice, ki nimajo zaposlenih in hočejo tudi med porodniško nadaljevati posel, da nekoga zaposlijo, najamejo študenta. »Če želi med porodniškim dopustom tudi delati, na primer eno uro na dan, potem za sedem ur izrabi porodniško,« so pojasnili na ministrstvu, da se glede na število delovnih ur zmanjšuje nadomestilo za porodniško.



Kristina ugotavlja, da je leto dni odsotnosti s trga res veliko. Venomer je treba skrbeti za to, da si prisoten na družbenih omrežjih, če nimaš novih izdelkov, je pa to nekoliko težje. Zaposliti nekoga glede na prihodke ni rešitev, je ocenila sogovornica, ki jo do ponovnega zagona orodij v svoji delavnici loči še nekaj mesecev.

»Kar malo me je strah, kaj se bo zgodilo, kako bo s povpraševanjem. Moje objave na facebooku zdaj niti približno ne dosežejo več toliko ljudi, kot so jih pred pol leta, tudi odzivov je zelo malo. Ljudje te v letu dni v poplavi ponudbe lahko pozabijo. Res bo treba na začetku veliko truda vložiti v promocijo, da bom lahko prišla vsaj na raven, kjer sem bila pred rojstvom otroka,« se Kristina zaveda trdega povratka v svoj posel.