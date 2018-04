Kariera se ti mora zgoditi v tridesetih letih

Grega Hrovat je pred 12 leti, še kot študent, začel delati v banki Unicredit v Ljubljani. Po telefonu je pomagal strankam pri uporabi elektronske banke. Danes je direktor v diviziji srednje- in vzhodnoevropski trgi pri isti bančni skupini v Milanu, kjer je odgovoren za področje zakladniških produktov za stranke iz regije. Skozi njegove roke gredo posli, vredni več sto milijonov evrov.

A v Milano ni prišel iz Ljubljane, prej je delal na Dunaju, kamor je prišel iz Londona, kjer je po uspešni kandidaturi za delovno mesto začel svojo karierno pot v tujini. Odkar je doštudiral in se zaposlil na Unicreditu, dela na področju zakladništva, »lahko rečemo tudi investicijskega bančništva ali finančnih trgov. Po vseh letih, odkar sva skupaj, žena še vedno ne ve točno, s čim se pravzaprav ukvarjam,« se je nasmejal Grega na prošnjo, da pojasni, kakšno delo se skriva za »svetovanjem in ponujanjem rešitev za obvladovanje finančnih tveganj velikim podjetjem, državam in finančnim institucijam v regiji CEE«.



Pojasnil je na primeru: podjetje iz ZDA, ki se ukvarja z izkopavanjem zlata in ima rudnik v Turčiji, se je hotelo zavarovati, da bodo po tem, ko bodo zlato, ki ga bodo izkopali, lahko prodali po vnaprej določeni ceni, ne glede na ceno, ki bo takrat veljala na trgu. Pripravili in prodali smo jim ustrezen finančni instrument, ki jim bo to omogočal. Podobne storitve potrebujejo podjetja in tudi države pri najemanju posojil v tujih valutah, države pri izdajanju obveznic itn.



Začetek v programu za talente



Kot je povedal Hrovat, je po končanem študiju, ko se je zaposlil v banki, začel delati v oddelku zakladništva, njegovo karierno pot pa je spremenil takratni Unicreditov interni program za razvoj talentov. Leta 2010 je bil izbran med približno sto mladih v skupini, ki so jih potem razdelili v skupine po pet ali šest oseb iz različnih držav, vsaki so dodelili mentorja, pokrovitelj projekta je bil nekdo iz najvišjega menedžmenta. Potem so delali na konkretnih projektih v različnih državah, imeli so vrsto izobraževanj, dobivali različne druge naloge, s katerimi so pridobivali najrazličnejše veščine, podrobneje so spoznali ustroj skupine.

»Vse to mi je bilo zelo všeč, posebej mi je bilo všeč delo v mednarodni ekipi in okolju, odločitev, da se želim preizkusiti tudi v mednarodnem okolju, je bila na dlani. Tako sem se prijavil na razpis za podobno delovno mesto, kot sem ga opravljal v Sloveniji, ki je bilo Londonu. S tamkajšnjim oddelkom sem že prej sodeloval in dva meseca po prijavi sem se že selil v London,« je Grega opisal začetek mednarodne kariere pred približno sedmimi leti.



Prednosti in slabosti Londona



Izkazalo se je, da bo delo v Cityju drugačno, kot kažejo filmi. »Kljub prepričanju, da bo delo podobno, kot je bilo v Sloveniji, sem hitro spoznal, da bo delovno mesto od mene zahtevalo veliko več. Več je namreč poslov, drugih aktivnosti, sodelovanje z velikimi mednarodnimi podjetji zahteva svoje.

Tudi pričakovanja nadrejenih so bila od prvega dne visoka, takoj sem bil 'porinjen' v nek posel, kjer sem malodane 'zmrznil'. Začetki so bili težki, a sem se hitro navadil. Delo je zelo zanimivo, veliko se lahko naučiš od bolj izkušenih sodelavcev, ki so pred tem delali za druge globalne banke,« je opisal Grega. Finančni center Londona ponuja izjemne priložnosti za profesionalni razvoj, tudi za mreženje s finančniki z vsega sveta.



A mesto ni najbolj optimalno za začetek družine, zato je zgrabil priložnost, ki se mu je v okviru skupine Unicredit ponudila na Dunaju. Poslovno se ni kaj dosti spremenilo, kakovost življenja in razmerje med delom in zasebnim življenjem pa sta se zelo izboljšala.

»V Avstriji sva ostala štiri leta in si ustvarila družino, končal sem magistrski študij, nakar smo se predlani preselili v Milano, kjer je dinamika dela spet malo bolj podobna tisti v Cityju. Kam ga bo vodila naslednja karierna priložnost? Priložnosti, takšne, ki bi zahtevale selitev na drugo celino, so že bile. A za zdaj nima želje po selitvi, družina je na prvem mestu, poleg tega si želi ohraniti stik s Slovenijo.



Vrnitev domov?



»Dalj časa ko si v tujini, težje je, a za nove priložnosti sem vedno odprt,« pravi Grega, ki priznava, da na področju, za katerega se je specializiral, je doma malo težje najti podoben izziv. Posli, s katerimi se ukvarja, so večinoma večji, kot se sklepajo v Sloveniji, oziroma je teh poslov v Sloveniji manj. Druga težava, ki jo lahko prinese zelo ozka specializacija – delo, ki ga opravlja on, ima v Italiji kakih sto ljudi – je, da znanje, ki ga imaš, ni nujno uporabno.

»To je past, v katero se lahko ujameš, če ne nadgrajuješ znanja, ostati moraš v koraku, spremljati trende,« je povedal sogovornik, ki mladim svetuje, naj izkoristijo programe študentskih izmenjav, čim prej ugotovijo, ali jim življenje v tujini ustreza. »Prakse v tujini lahko prinesejo neprecenljive delovne in osebne izkušnje, obenem pa spoznaš ljudi, ki ti lahko svetujejo, in če se izkažeš, ti zagotovo tudi pomagajo na karierni poti«.



In kdaj je finančnik v najboljših letih? »Kariera se ti mora zgoditi med 30. in 40. ali 45. letom, prej moraš veliko vlagati, potem upaš, da si na pravi poti in da se ti ponudijo priložnosti. Nato prideš do točke, ko moraš biti zadovoljen, saj je v finančni industriji veliko zaposlenih, visokih položajev pa precej manj,« pravi 36-letni Grega.