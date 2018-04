Med študijem je čas za iskanje sebe

Med študijem fizike je Luka Vidovič delal kot mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, ko je doktoriral, se je vpisal še na ljubljansko ekonomsko fakulteto, na študij bančnega in finančnega menedžmenta. »Področje me je zanimalo, obiskal sem nekaj predavanj in kar nekaj kolegov iz študija fizike je potem študiralo ekonomijo ter se zaposlilo v financah. Tako da sem hotel preveriti, ali bi bila to tudi možnost za mojo kariero. In postalo mi je všeč. Pritegnilo me je, ker sem lahko nekatera znanja, ki sem jih imel iz fizike, torej kvantitativne pristope na področju modeliranja, apliciral na to novo področje,« je povedal Vidovič, ki je prvo zaposlitev iz sveta financ dobil na Banki Slovenije, med študijem ekonomije.



Izzivi med študijem



Na fakulteti se je vključeval v različne projekte, skupaj s sošolci se je veselil priložnosti, ko jih je eden izmed profesorjev povabil k sodelovanju v lokalnem delu tekmovanja Research Challenge. Naloga sodelujočih ekip je bila pripraviti tržno analizo vnaprej določenega podjetja. Ekipa, v kateri je bil Vidovič, je zmagala in se tako uvrstila na regijsko tekmovanje v Milanu.

»To je bila priložnost, da pridobljeno znanje uporabimo tudi v praksi, ker je tekmovanje globalno, poteka povsod v enakih in zelo strogih pogojih, je bil izziv še toliko večji,« je sogovornik povedal o tekmovanju in poudaril pomen pridobivanja tovrstnih izkušenj za kariero: »Res je med študijem smiselno nabirati izkušnje prek študentskega dela oziroma sodelovati v projektih, ki so tesno povezani s smerjo študija ali možnostjo nadaljnje zaposlitve. Takšno nabiranje izkušenj z različnih področij je gotovo dobra podlaga, da sam pri sebi najdeš prednosti, ugotoviš, kaj te zanima, kaj te veseli, kaj bi rad delal še naprej.«

Luka Vidovič, foto osebni arhiv

Vse te izkušnje pomagajo tudi pri zaposlitvi. Ko se prijaviš na neko delovno mesto, kadroviku veliko lažje pojasniš, zakaj bi rad delal na tistem področju, kako vidiš sebe tam, kako lahko prispevaš podjetju s svojim znanjem. »Ko znaš na razgovoru povedati takšne stvari in jih utemeljiti, je to velika prednost, ob tem pa seveda lahko pokažeš še delovne izkušnje. Tisti, ki se med študijem tako angažirajo, gotovo lažje najdejo zaposlitev, in to takšno, ki jim zares ustreza,« je prepričan Vidovič.



Vrvenje in priložnosti v finančnem središču



Sam je priložnost nazadnje, pred pol leta, našel v Londonu. Prijavil se je na razpis družbe S & P Global Market Intelligence, po več zaposlitvenih intervjujih, med katerimi ni bilo pomembno samo znanje, ampak tudi, kako se bo ujel s sodelavci, je dobil pogodbo o zaposlitvi. Na vprašanje, s čim se ukvarja, pravi, so tim 20 sodelavcev in 15 nacionalnosti z vsega sveta, po profilu pa matematiki, programerji, fiziki, ki so se kasneje izobrazili še na področju ekonomije. Ukvarjajo se z razvojem modelov, večinoma s področja kreditnega tveganja, ki ga njihove stranke, podjetja, različne institucije uporabljajo za ocenjevanje tveganja njihovih strank, tveganosti njihovega portfelja, pregleda nad poslovanjem in podobno.



O delu v londonskem finančnem centru nima slabe besede. »Tu so ljudje, ki imajo veliko željo delati v Londonu in so za to, da bi to dosegli, tudi nekaj vložili,« ugotavlja Vidovič in potrjuje, da je priložnosti v tem mestu veliko, zaposleni pa so dinamični. Vsakih nekaj let si poiščejo novo priložnost, če ne v drugem podjetju ali celo v drugi panogi, pa znotraj podjetja, mogoče na drugi lokaciji v tujini.



»Nabor možnosti je tu v primerjavi z Ljubljano nepredstavljiv,« pravi in seveda po pol leta ne razmišlja o ponovni zamenjavi službe. Je pa odprt, »bomo videli, kako se bo izteklo in kakšne priložnosti se bodo pojavile«, je dejal. Približno tako se je po srednji šoli odločal tudi za študij. Na gimnaziji sta mu bili všeč fizika in matematika, torej je bil izbor fakultete logičen, načrtov, kaj bo po tem, pa ni imel. Tok ga je za zdaj prinesel na zanimiv položaj v globalno podjetje.