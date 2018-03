»Mislim, da sem – s svojo izobrazbo – na vrhu«

Martina Smodiš je bila pred 11 leti prodajalka v majhni prodajalni v majhni vasi v hribih nad Trbovljami. Potem ko je na svet spravila drugo dete in je prišel čas, da spet obleče trgovsko haljo, si je zaželela pokukati v svet, v večje mesto in v večje podjetje. Lidl se je prav takrat pripravljal na odprtje prve trgovine v Sloveniji in je iskal začetno ekipo prodajalcev.

Martino je začaral njegov zaposlitveni oglas, ki je ponujal 25-urni delavnik, ob katerem bo imela dovolj časa za svoja malčka, in lepo plačo. Obetal je nekaj novega. Čeprav je zamudila rok za prijavo, je napisala prošnjo. Poklicali so jo na razgovor in tam je na vprašanje, kje se vidi čez deset, 20 let, preprosto odvrnila: V Lidlu. Iskalce kadrov je prepričala.



V novo službo je vstopila s poklicno trgovsko izobrazbo. Ker se je želela premakniti izza pulta in se – morda nekoč v prihodnosti – preizkusiti kot trgovska potnica, je ob službi še enkrat sedla v šolsko klop in si pridobila peto stopnjo izobrazbe, smer ekonomsko-komercialni tehnik. In pri tej je tudi ostala.

»Mislim, da sem na delovnem mestu regionalnega vodje edina s tako nizko formalno izobrazbo. Kar dokazuje, da podjetje ne stavi vsega na šolo in naziv, ampak so mu pomembnejše delavčeve sposobnosti, vrednote, motiviranost in osebnostni razvoj.«



Kar ti manjka, te naučijo



V Lidlovi uniformi je dobesedno orala ledino. Slovenijo je tedaj zajel prvi množični val diskontov. Prodajalci, ki so jih dva meseca šolali v Sloveniji (vodilne kadre pa že pred tem v Avstriji), so se morali spoprijeti z novo valuto, evri, novim trgovinskim formatom, novim načinom in organizacijo dela, sploh na začetku pa tudi z veliko gnečo.



Prva Martinina postaja je bila trgovina v BTC, prvo delovno mesto pa prodajalka. Razmeroma hitro je napredovala do dnevne namestnice, nato pa do namestnice poslovodje v trgovini na Rudniku. Potem so se odprle potrebe po poslovodji v Domžalah. Petek, 13., se je izkazal za dober začetek, saj je v domžalski enoti ostala štiri leta. Martinin delavnik se je z napredovanjem na novo funkcijo podaljšal na 40 ur na teden. A ni bilo hudega; sama si je krojila urnik, po pet dni na teden, z enakomerno razporejenimi delovnimi vikendi.



»Ko smo nekega dne urejali trgovino, je prišel vodja prodaje in mi dejal, da me glede na mojo uspešnost, karakter in sposobnosti vidi na upravi kot pospeševalca prodaje. Priznam, da me je bilo sprva strah sprejeti nekaj povsem neznanega. A sem tvegala, saj podjetje to omogoča. Vidi tvoje prioritete, pozna tvoje sposobnosti. Kar ti manjka na določenem delovnem mestu, te bo naučil. Nisem govorila nemško, zato so me poslali na tečaj nemščine, tečaj excela, na razne seminarje, pridobila sem vsa potrebna znanja,« je nad metodami svojega delodajalca navdušena Martina.



Delo pospeševalke prodaje, stacionirane »na upravi«, je bilo zelo dinamično. Polovico tedna je prebila v pisarni v Komendi, polovico na terenu, analizirala in primerjala je poslovanje posameznih enot, jih podpirala z agregatnimi podatki, pomagala pri šolanju ljudi itn. Po dveh letih in pol je spet prilezla do točke, na kateri je delodajalec ugotovil, da zmore še nekaj več; dobila je ponudbo za mesto regionalne vodje prodaje. »Tokrat nisem pomišljala niti za hip. Grem nazaj v trgovino, to je moj drugi dom.«



Prva skrb so zadovoljni podrejeni



Regionalni vodja prodaje je v tej družbi visoka funkcija. V Sloveniji, kjer zaposluje več kot 1500 delavcev, jih ima 11, vsak skrbi za štiri do pet trgovin v vzhodni ali zahodni slovenski regiji, odvisno od velikosti in števila zaposlenih, občasno zamenjajo območja. Martina za lažji začetek dobila štiri prodajalne – v Litiji, Trbovljah, Šentjurju in na Ptuju, po približno pol leta pa je zamenjala regijo za Štajersko, kjer je še danes.

V njeni domeni so tri mariborske in dve ptujski enoti s skupaj 100 zaposlenimi. V prodajalnah nadzira njihovo uspešnost, je njihov zaveznik, podpora, tudi vezni člen z upravo, če ta želi v mreži uvesti kak nov projekt. Spremlja procese, kadre, kazalnike, založenost.

»Moja prva skrb je, da so moji zaposleni zadovoljni, motivirani, da ne hodijo v službo pod stresom. Ker bo potem celotna prodajalna videti drugače, zadovoljni bodo tudi kupci.« Vsak dan obišče dve ali tri enote od petih, ima službeni avtomobil (vsa leta se na delo vozi s hriba nad Trbovljami; pravi, da ji to ni težko), telefon in tablični računalnik.



»Nikoli nisem bila tako samozavestna, nikoli nisem pričakovala, da bom kdaj prišla na delovno mesto, kjer bom vodila sto ljudi! Sama nisem prepoznala svojega potenciala, delodajalec pa ga je. Hvaležna sem mu, da sem lahko od prodajalke, ki sedi na blagajni, peče kruh, polni police, napredovala tako visoko po karierni lestvici … Mislim, da sem – s svojo izobrazbo – zdaj na vrhu.« Ne zamišlja si, da bi lahko kdaj delala kje drugje.