Moški v steklenih dvigalih

Vzgojitelj in učitelj razrednega pouka, zdravstveni negovalec in socialni delavec, babičar … To je le nekaj poklicev, ki smo jih ne le bolj navajeni v ženski samostalniški obliki, temveč to potrjuje tudi statistika. Gre za tradicionalno ženske oziroma feminizirane poklice, ki v večini segajo na področja skrbi in nege ter vzgoje in izobraževanja.



Po podatkih Mirovnega inštituta delež moških na omenjenih področjih v Sloveniji ne dosega desetih odstotkov, na ravni EU pa 15 odstotkov. »Neenakomerna zastopanost v poklicih po spolu je univerzalen fenomen. Razvijamo politike, da bi vrzel zmanjšali, vendar je to dolgotrajen proces,« pojasnjuje sociologinja, profesorica in raziskovalka Aleksandra Kanjuo Mrčela.



Sumničavost in privilegiranost?



»Medtem ko se precej deklet že odloča za tradicionalno moške ali maskulinizirane poklice, je obratno še vedno redkost,« pravi Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta. A ženske se morajo na maskuliniziranih področjih bolj dokazovati, še posebej na vodstvenih položajih.