Nadrejeni mora razumeti generacijske razlike

Čez pet let bo vsak četrti zaposleni v Sloveniji starejši od 55 let, generacije, ki vstopajo na trg dela, so vse manjše. Slovenci na trg dela vstopamo pozneje kot drugje v EU in ga prej zapustimo, delež starejših zaposlenih pa se je v zadnjem desetletju celo znižal, je ponovil razmere na trgu dela Andraž Banfi, ki na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu dela na projektu Asi (celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile).



V podjetjih se premalo zavedajo resnosti okoliščin



Večina delodajalcev in vodij se še vedno ne zaveda resnosti teh sprememb in dejstva, da delavcev primanjkuje že skoraj povsod in so torej zaposleni tisti, ki izbirajo ustreznejšega delodajalca. »Vodja, ki danes potem, ko ga zapusti ključni kader, le zamahne z roko in reče: 'naj kar gre, saj bomo dobili novega', še ne ve, da je stopil na tanek led, saj ga bo tokrat težje dobil in za to tudi porabil več časa in denarja,« je razmere na trgu dela opisala tudi Saša Boštjančič, direktorica portala Mojazaposlitev.si.

Številni menedžerji in vodje so tako pred veliko nalogo, kako v organizacijah čim dlje zadržati starejše zaposlene, ki bodo predstavljali čedalje večji bazen zdaj še ne dovolj aktivirane delovne sile. O tem bo tekla beseda tudi na mednarodni konferenci o voditeljih prihodnosti, ustvarjalcih, zavzetih zaposlenih, ki bo jutri, 27. marca na Brdu pri Kranju in jo organizira javni štipendijski sklad, Mojazaposlitev.si in zveza ljudskih univerz.



Kot pojasnjuje Banfi, zaposleni pogosto že sredi 40. let nehajo stremeti k svojemu razvoju, razlog so utečeni miselni vzorci v naši družbi. Hkrati zaradi številnih stereotipov tudi delodajalci prenehajo vlagati v njihov razvoj; menijo na primer, da so starejši manj sposobni na nekaterih področjih, da so pogosteje na bolniških dopustih, da se počasneje učijo.

»Hitro lahko ugotovimo, da so to le stereotipi, pozabiti pa ne gre niti, da bodo ti zaposleni morali delati še najmanj deset ali 15 let, da bodo dosegli pogoje za upokojitev. Brez nenehnega razvoja in učenja bodo težko konkurenčni na trgu dela,« opozarja Banfi.



Lojalnejši, zanesljivejši, z željo po trdem delu in skrbnejši



Delodajalci ocenjujejo, da so starejši zaposleni pogosteje lojalnejši, zanesljivejši, skrbnejši, bolj pripravljeni trdo delati. Imajo širšo socialno mrežo, več delovnih izkušenj. Lahko so tudi odlični mentorji mlajšim, z njihovo pomočjo pa lahko nadomestijo manko nekaterih drugih kompetenc.

»Vodje bi se teh prednosti starejših zaposlenih morali zavedati. Smiselno je, da si vsako podjetje pripravi natančno strategijo upravljanja starejših, ki temelji na realnih izzivih in težavah, s katerimi se organizacije srečujejo. Pomembno je, da se ta strategija potem tudi izvaja v praksi, da se vanjo vključi tudi pripadnike ostalih generacij ter da se jo sproti prilagaja. Predvsem morajo biti vodstvo in vodje pobudniki, nosilci in tudi aktivni izvajalci te strategije,« svetuje Banfi.



Opozarja pa, da ob tem v podjetjih ne smejo pozabiti na mlajše zaposlene, saj bodo tudi ti nekoč starejši. Medtem ko starejši iščejo predvsem smisel in vključenost, želijo biti cenjeni in spoštovani, imajo mladi drugačne vrednote. Naloga vodje je, da upošteva in razume te generacijske razlike ter da vsem zaposlenim omogoči ustrezen razvoj in pogoje za karierno rast. Prisluhne naj njihovim zahtevam, kar bo omogočalo, da bodo lahko dolgo aktivni in dorasli izzivom na delovnem mestu, obenem pa se bodo počutili sprejeti člani ekipe.



Nekateri sodelavcev niti ne slišijo, drugi jih spodbujajo



Najpogostejše napake, ki jih delajo vodje v odnosu do svojih zaposlenih, so po opažanju Boštjančičeve, da poslušajo svoje sodelavce, vendar jih ne slišijo. Mnogi tudi ne vidijo potenciala zaposlenih, temveč le strošek, hkrati nimajo neposredne komunikacije z njimi, vodenje je še vedno preveč vertikalno.

Zaposlenim ne omogočajo dodatnega izobraževanja, napredovanja, večjih odgovornosti. Mladi pogosto pogrešajo možnost večjega usklajevanja službe in družine, težava pa so lahko tudi slabi delovni pogoji in plača, ki je samo za preživetje.



»Vodje, ki jim lahko pripišemo vse to, bodo kmalu izgubili bitko za talente,« je ocenila sogovornica in dodala, da je tudi v Sloveniji ogromno odličnih vodij. Ti sodelavcem zaupajo, jih povezujejo, z njimi imajo odprto komunikacijo, z nenehnim izobraževanjem jim ponujajo možnosti za pridobitev novih znanj in veščin, ki jim bodo omogočale hitro razmišljanje, odzivanje, prilagajanje različnim situacijam.

Dober vodja spodbuja ideje, posluša tudi mnenje svojih sodelavcev in razume, da brez njih ni podjetja, niti napredka. Zaveda se, da imajo tako mladi kot starejši delavci svoje pomanjkljivosti in tudi prednosti. Skupaj s sodelavci razvija kulturo podjetja, omogoča sodelovanje med vsemi generacijami, skrbi za ugled sebe in delodajalca.