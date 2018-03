Nočem na stopničko više ...

Raziskava britanske univerze Warwick je pokazala, da se posamezniku po napredovanju v službi za deset odstotkov poslabša zdravje, hkrati pa ima dvajset odstotkov manj časa za obisk zdravnika. Kot ugotavlja ameriški strokovnjak Arthur C. Brooks, zaposleni, pri katerih njihovo kreativno delo in odgovornost ustrezata njihovim veščinam ter strastem, ponavadi blestijo pri delu.

Ko napredujejo, včasih delo v timu, ki jim je všeč, zamenjajo za vodstveno funkcijo in »srečni inženirji postanejo s stresom obremenjeni nadzorniki, profesorji postanejo zagrenjeni dekani, ki razmišljajo samo o svojih raziskavah in predavanjih«, je izpostavil dva primera Brooks.



Kopica razlogov za zavrnitev



Zaposleni včasih zavrnejo ponujeno napredovanje. Tudi v Sloveniji je tako, je potrdila kadrovnica Alenka Kraljič. Ljudje ne želijo sprejeti povečanega obsega dela, ovira so lahko sprememba lokacije delovnega mesta in/ali delovnega časa, novi sodelavci, delovne naloge.

Nekateri ne želijo sprejeti večje odgovornosti, drugi niso pripravljeni na spremembe oziroma jih težje sprejemajo, delodajalec pa pričakuje, da jih bo zaposleni ob napredovanju začel uvajati. To zadnje menda najpogosteje ugotavljajo pri nižje formalno izobraženih, zaposlenih na manj odgovornih delovnih mestih, delavcih, ki imajo tudi manj možnosti izobraževanja oziroma usposabljanja.

Napredovanju se večkrat odrečejo ženske. Sprememba v službi zelo verjetno pomeni tudi določeno manj želeno spremembo v vlogi matere. Imajo pa zaposleni, ki jim delodajalec ponudi napredovanje, včasih tudi dvome, ker jih skrbi, kako bi to – in posledično višjo plačo – sprejeli sodelavci: »Ali bom še lahko šel z njimi na malico? Me bodo sprejeli medse na kavi in cigareti med odmorom? Se bodo še nasmejali moji šali? Pojavijo se torej tudi pomisleki, kako bi se zaposleni znašel na področju komunikacije, socialnih veščin, čustvovanja.«



Napredovanje ali odhod



Kaj torej storiti? Najprej je smiseln, če ne kar nujen razgovor z neposrednim vodjem, nato pa s kadrovsko službo, ki skrbi za celosten razvoj kadrov.

»Zaposleni naj odkrito pove vse svoje dvome, vprašanja, razmišljanja. Zelo verjetno je, da se bo tudi neposredni vodja in/ali kadrovska služba tako odzvala. Odprta in odkrita komunikacija je temelj za razreševanje težav in zbliževanje stališč, posledica tega je zelo verjetno oblikovanje skupne poti do cilja,« je povedala Kraljičeva. Prepričevanje zaposlenega v napredovanje nima pravega učinka, saj pri delu, ki bi ga sprejel pod pritiskom, ne bi bil uspešen. Zaposleni mora sam prepoznati vrednost napredovanja zanj osebno.



V praksi se zgodi tudi, da se po zavrnitvi ponudbe o napredovanju zaposleni in delodajalec razideta. V podjetju na primer lahko obstaja odprto delovno mesto, medtem ko se tisto, ki ga zaseda delavec, zapira. V takem primeru je zaposleni lahko v zelo veliki zagati, če se ne čuti sposobnega za opravljanje novega dela, če v socialni okolici nima podpore za napredovanje ali nima motivacije za novo delovno mesto.